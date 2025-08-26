Como, malore in piscina: 77enne ricoverata, Zambrotta sotto shock

Nella mattinata odierna, un episodio di grave preoccupazione ha scosso la comunità di San Fermo della Battaglia, in provincia di Como.

All’interno del centro sportivo Eracle, un’iniziativa promossa dall’ex campione del mondo di calcio Gianluca Zambrotta, una donna di 77 anni è stata improvvisamente colta da un malore mentre si trovava nella piscina.

L’evento, verificatosi in un contesto di attività fisica e benessere, ha immediatamente attivato i protocolli di emergenza del centro.

Personale presente e bagnanti hanno prontamente allertato i soccorsi, i quali si sono recati sul posto con tempestività.

L’automedica intervenuta ha stabilizzato la donna, trovata priva di sensi, e l’ha trasportata con la massima urgenza all’ospedale Sant’Anna.

La gravità delle condizioni cliniche ha determinato l’assegnazione del “codice rosso”, la più alta priorità nel sistema sanitario, indicando un rischio elevato per la vita del paziente.

Attualmente, la donna è ricoverata in Rianimazione, dove un team di specialisti si sta adoperando per accertare le cause dell’episodio e fornire le cure necessarie.

La prognosi rimane cautamente riservata, in attesa dell’evoluzione delle sue condizioni.

Questo incidente solleva interrogativi non solo sulla salute individuale della donna, ma anche sulla sicurezza delle strutture sportive e sulla necessità di una prevenzione accurata dei rischi, soprattutto in contesti frequentati da persone di tutte le età e con differenti condizioni fisiche.

Il centro Eracle, nato con l’obiettivo di promuovere l’attività fisica e il benessere per la comunità, si trova ora a confrontarsi con questa spiacevole vicenda, che richiede un’analisi approfondita dei protocolli di sicurezza e delle procedure di emergenza.

La vicenda pone l’attenzione sull’importanza cruciale di una formazione adeguata del personale, sia in termini di primo soccorso che nella capacità di riconoscere e gestire situazioni di emergenza, al fine di garantire la sicurezza e il benessere di tutti gli utenti.

La comunità, in attesa di notizie confortanti, esprime la propria vicinanza alla donna e alla sua famiglia.