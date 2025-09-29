Como, maltempo: danni ingenti e appello nazionale al Ministro Salvini

L’ondata di maltempo che ha flagellato la provincia di Como ha lasciato un segno profondo, con un bilancio dei danni stimato in oltre cento milioni di euro, un’entità che grava pesantemente sui comuni colpiti, sia nelle aree montane che nelle aree limitrofe al lago.

A tracciare il quadro drammatico è il Ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, che ha partecipato a una riunione operativa presso la Prefettura, affiancato dal Presidente della Provincia, Alessandra Locatelli, dall’Assessore Regionale Nicola Molteni, dal Prefetto Eugenio Zoffili e dai rappresentanti degli enti locali.

La gravità della situazione impone un’azione immediata e risolutiva, non solo per la riparazione dei danni già subiti, ma soprattutto per prevenire eventi simili in futuro.

In segno di sostegno concreto, il Ministro ha immediatamente messo a disposizione dei sindaci un team di esperti tecnici ministeriali, volti a velocizzare procedure amministrative spesso complesse e a garantire un’implementazione rapida degli interventi necessari.

“Porterò a Roma la voce del Lago,” ha dichiarato Salvini, sottolineando l’importanza di un impegno diretto a livello nazionale.

Al di là della prevedibilità dei fenomeni atmosferici, che pur richiedono un’attenta monitorizzazione e pianificazione, il Ministro ha sollevato una questione cruciale: la necessità di una revisione urgente delle normative ambientali attuali.

Le rigide restrizioni, pur nate con l’intento nobile di tutelare la biodiversità, in alcune circostanze si rivelano controproducenti, impedendo interventi essenziali per la gestione del territorio.

Salvini ha evidenziato come la difficoltà di effettuare interventi di manutenzione nei boschi, come la potatura di alberi, la pulizia dei corsi d’acqua e la rimozione di vegetazione superflua, possa accentuare il rischio di frane, allagamenti e altri disastri naturali.

L’approccio attuale, incentrato su una tutela a tutti i costi, rischia di trasformarsi in un “pseudo ambientalismo” che, anziché proteggere il territorio, lo espone a vulnerabilità crescenti.

È fondamentale, quindi, trovare un equilibrio tra la salvaguardia dell’ambiente e la necessità di adottare misure di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico.

La riunione a Como ha rappresentato un momento di confronto costruttivo, con la partecipazione di professionisti di diversi settori, tutti disponibili a collaborare per la ricostruzione e la riqualificazione del territorio.

L’auspicio è che questa sinergia continui a rafforzarsi, dando vita a un piano d’azione condiviso e sostenibile, volto a proteggere la provincia di Como e le sue comunità da future emergenze.

Il Ministro Salvini ha auspicato un cambio di paradigma, in cui la gestione del territorio privilegi un approccio proattivo, che integri la tutela ambientale con la sicurezza delle persone e la resilienza del territorio.