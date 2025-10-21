Consapevolezza finanziaria in Italia: donne in difficoltà, divario di genere preoccupante.

La fotografia della consapevolezza finanziaria in Italia rivela un quadro preoccupante, acuito da marcate disuguaglianze di genere.

Secondo una ricerca commissionata da Amazon, condotta da SWG, circa un terzo della popolazione italiana (34%) manifesta una scarsa comprensione dei principi economici e finanziari, una percentuale che cresce significativamente tra le donne, raggiungendo il 42%.

Questi dati, presentati in un evento a Milano, non sono semplici numeri, ma riflettono una vulnerabilità strutturale che impatta profondamente sulla vita di milioni di donne, limitandone l’autonomia e le opportunità.

L’analisi approfondisce il contesto delle relazioni di coppia lavorative, evidenziando un rischio elevato di dipendenza economica per due donne su cinque, un dato che sottolinea una dinamica di potere spesso ineguale.

Il controllo finanziario esercitato dal partner, percepito da oltre un terzo delle donne, e lo stress legato alla gestione del denaro, che affligge il 41%, sono indicatori di una condizione di svantaggio che va oltre la mera difficoltà pratica.

Queste esperienze minano la fiducia in sé stesse e ostacolano la capacità di pianificare un futuro finanziariamente stabile.

L'iniziativa

Mia”, sviluppata da Amazon in collaborazione con ActionAid e Fondazione Realizza il Cambiamento, rappresenta un tentativo concreto di contrastare questa tendenza.

Questo percorso di alfabetizzazione finanziaria, rivolto ai dipendenti Amazon e alle loro famiglie, si inserisce in un’ottica di responsabilità sociale d’impresa, riconoscendo il ruolo che le aziende, in particolare quelle tecnologicamente avanzate, possono svolgere nel promuovere un cambiamento positivo nella società.

La Ministra per le Riforme Istituzionali, Maria Elisabetta Alberti Casellati, ha sottolineato un paradosso: le donne oggi raggiungono livelli di istruzione superiori a quelli degli uomini, ottenendo risultati migliori, ma ciò non si traduce in una piena partecipazione e parità di opportunità nel mondo del lavoro, rimanendo spesso confinate in ruoli marginali.

Questa discrepanza evidenzia come l’istruzione da sola non sia sufficiente a garantire l’emancipazione economica femminile, ma debba essere accompagnata da un’adeguata formazione finanziaria e dalla possibilità di accedere a posizioni di responsabilità.

Come affermato da Giorgio Busnelli, VP e Country Manager di Amazon Italia, l’alfabetizzazione finanziaria è un pilastro fondamentale per il benessere individuale e collettivo.

“Econo.

Mia” ambisce a fornire strumenti pratici e accessibili per gestire le risorse economiche con consapevolezza, potenziando la capacità di prendere decisioni informate e responsabili, sia nella sfera privata che professionale.

Katia Scannavini, Co-Segretaria Generale di ActionAid, ha ribadito che la bassa alfabetizzazione finanziaria e il divario di genere sono fattori chiave che alimentano le disuguaglianze strutturali.

La dipendenza economica, il controllo finanziario e le limitazioni imposte dalla mancanza di autonomia economica rappresentano un freno allo sviluppo personale e sociale delle donne.

L’educazione economico-finanziaria, quindi, non è solo una questione di competenze, ma un vero e proprio strumento di empowerment, capace di innescare un cambiamento culturale profondo e duraturo, promuovendo l’autonomia, la libertà e la piena realizzazione del potenziale femminile.

Si tratta di un investimento non solo per il futuro delle donne, ma per la prosperità e l’equità dell’intera società italiana.