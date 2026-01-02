Contatto ristabilito a Milano: speranza per i feriti di Crans-Montana.

La notizia che infonde sollievo e speranza è giunta dall’Ospedale Niguarda di Milano: il contatto con due dei giovani sopravvissuti alla tragedia di Crans-Montana è stato finalmente ristabilito.

Un traguardo significativo, auspicato con ansia dai familiari, prevalentemente originari di Milano, che hanno attivamente richiesto il trasferimento dei feriti nella struttura ospedaliera.

A fornire aggiornamenti è Franz Wilhelm Baruffaldi Preis, Direttore del Centro Ustioni, nel corso di una conferenza stampa.

Il numero complessivo dei ricoverati è salito a sette.

L’équipe medica ha affrontato una giornata intensa, interamente dedicata a interventi chirurgici complessi, mirati a mitigare le devastanti conseguenze dell’incidente.

Un giovane, in particolare, ha necessitato di un intervento significativo alle braccia e alle mani, e un secondo intervento è previsto per domani, con l’obiettivo di ricoprire le aree danneggiate.

Per gli altri pazienti, il programma prevede un approccio graduale, con ulteriori interventi programmati per la copertura e la ricostruzione dei tessuti.

Questa strategia è cruciale per accelerare i tempi di guarigione e ridurre al minimo il rischio di complicanze, come infezioni e contaminazioni, che possono compromettere il decorso post-operatorio.

La sfida più ardua, secondo il Direttore Baruffaldi Preis, è stata e sarà la comunicazione con i genitori.

Questa tragedia lascia un segno profondo e complesso, che richiede un percorso clinico esteso e multidisciplinare.

La collaborazione tra diverse figure professionali – psicologi, anestesisti, chirurghi plastici – si rivela fondamentale per fornire un supporto completo e personalizzato ai giovani pazienti e alle loro famiglie.

L’obiettivo primario è garantire un ritorno alla normalità e alla vita familiare nel più breve tempo possibile, accompagnando i ragazzi in un percorso di recupero fisico e psicologico che sarà lungo e delicato.

L’impegno dell’ospedale Niguarda è di offrire una risposta empatica e professionalmente competente, in questo momento di profonda sofferenza.