Coop Alleanza 3.0: Più Vicini, il voto che fa bene al territorio.

Ogni anno, Coop Alleanza 3.0 rafforza il suo impegno verso il territorio con “Più Vicini”, un’iniziativa che coinvolge attivamente i soci e i clienti in un percorso di sostegno concreto alle realtà locali.

Giunta alla sua quinta edizione, “Più Vicini” trasforma l’atto della spesa quotidiana in un’opportunità per influenzare positivamente il futuro della comunità.

Dal 1° al 31 ottobre, ogni acquisto nei punti vendita Coop Alleanza 3.0 si traduce in un gettone di voto, un piccolo gesto che può fare la differenza per un progetto meritevole.

L’edizione precedente ha dimostrato la potenza di questa partecipazione collettiva, permettendo di erogare un contributo complessivo di 250.000 euro, distribuito su oltre 690 progetti presentati da 650 enti locali.

Questa cifra è stata raggiunta grazie a un flusso impressionante di gettoni, sia in formato cartaceo (6,7 milioni) che digitale (211.000), testimoniando un crescente interesse e un’adesione sempre più ampia da parte dei soci.

Il meccanismo di voto è semplice e accessibile.

In negozio, i clienti potranno scegliere tra tre progetti selezionati dai Consigli di Zona, inserendo i propri gettoni nell’urna dedicata.

In aggiunta, ogni socio riceverà un gettone extra, utilizzabile in modalità digitale attraverso il sito all.

coop/piuvicini o tramite l’app dedicata.

Chi usufruisce dei servizi di spesa online EasyCoop, inclusi EasyCoop Petstore, riceverà anch’esso gettoni aggiuntivi, estendendo l’opportunità di voto a un pubblico ancora più vasto fino al 3 novembre.

L’iniziativa “Più Vicini” va oltre la semplice erogazione di fondi.

Rappresenta un investimento nel tessuto sociale del territorio, un’occasione per valorizzare le iniziative locali e per promuovere la collaborazione tra la cooperativa e la comunità.

Al termine del periodo di votazione, i progetti selezionati riceveranno un finanziamento proporzionale al numero di voti ricevuti, garantendo una distribuzione equa delle risorse e massimizzando l’impatto positivo sul territorio.

L’iniziativa si configura dunque come un modello di cittadinanza attiva e di responsabilità sociale d’impresa, dove il potere di scegliere e di contribuire è nelle mani dei soci e dei clienti.