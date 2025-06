Coop Alleanza 3.0: Trombone riconfermato, Consiglio rinnovato e bilancio positivo

Coop Alleanza 3.0: Un Nuovo Capitolo Guidato da Domenico Livio Trombone e un Consiglio di Amministrazione RinnovatoCon un gesto di fiducia e continuità, l’assemblea dei delegati di Coop Alleanza 3.0 ha riconfermato Domenico Livio Trombone alla presidenza per i prossimi tre anni. La nomina, avvenuta all’unanimità, suggella un percorso iniziato a dicembre e segna l’inizio di una nuova fase per la cooperativa, caratterizzata da un profondo rinnovamento nel consiglio di amministrazione.Il processo elettorale, culminato oggi a Bologna, ha visto la ratifica di una lista di candidati già approvata da novanta assemblee dei soci, distribuite su tutto il territorio. Questo ampio coinvolgimento dimostra la forza democratica e partecipativa che anima la cooperativa.Il nuovo consiglio di amministrazione, composto da un totale di trentuno membri, riflette una diversificazione strategica e una ricerca di competenze specialistiche. Diciassette membri emergono dai consigli di zona, portando con sé la voce diretta dei territori e la comprensione delle esigenze locali. I quattordici membri rimanenti, selezionati da una commissione elettorale, apportano un contributo di competenze tecnico-professionali, essenziali per affrontare le sfide complesse del mercato.Un tratto distintivo del nuovo consiglio è l’elevata rappresentanza femminile: diciotto donne, pari al 58% dei membri, contribuiscono a bilanciare le prospettive e a promuovere una leadership inclusiva. L’età media del consiglio si attesta sui 53 anni, ma la presenza di quindici membri tra i 30 e i 49 anni garantisce un ricambio generazionale e un apporto di nuove idee.Il corpo del consiglio è arricchito dalla presenza di figure di spicco provenienti dalle aree sociali vaste: Jessica Anelli, Enrica Bagnoli, Marcello Cappi, Lorenza Corazzari, Mirko Corniani, Anna Veronica De Vito, Francesca Durighel, Daniel Tiozzo Fasiolo, Patrizia Luciani, Meri Marziali, Roberta Mira, Antonio Monachetti, Federica Panzacchi, Eliana Straziota, Chiara Saccani, Sabina Sartini e Ilaria Visani. A loro si affiancano i consiglieri tecnici Giuliano Carletti, Laura Ceccotti, Raffaella Curioni, Cristina Galliera, Rita Ghedini, Denis Giacomini, Piero Ingrosso, Massimo Maisto, Francesco Malaguti, Mario Mazzotti, Melissa Morandin, Carlo Rimondini, Domenico Livio Trombone e Andrea Volta, quest’ultimo confermato vicepresidente vicario.Il presidente Trombone ha sottolineato come la priorità principale rimanga l’investimento continuo nei soci e nei consumatori, con un impegno saldo nei valori mutualistici che costituiscono l’identità fondante della cooperativa. Il percorso intrapreso continuerà, aprendo a nuove opportunità di crescita e innovazione.L’assemblea ha approvato il bilancio 2024, con un risultato estremamente positivo: 11 milioni di euro per la cooperativa e 18 milioni per il Gruppo, supportati da vendite a insegna che raggiungono i 5.736 milioni di euro, segnando un incremento di 9 milioni rispetto al 2023. Nonostante una riduzione del perimetro operativo, la crescita a parità di perimetro supera i 130 milioni di euro, mentre l’Ebitda si conferma superiore a 180 milioni. Questi dati testimoniano la solidità economica e la capacità di adattamento di Coop Alleanza 3.0 in un contesto di mercato in continua evoluzione. A concludere i lavori, i saluti del presidente Trombone e del sindaco di Bologna, Matteo Lepore, unitamente all’illustrazione del bilancio da parte della direttrice Milva Carletti.