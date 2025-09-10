Coop: Dona la Spesa per la Scuola, un gesto per il futuro.

Un gesto concreto per il futuro: “Dona la Spesa per la Scuola” di Coop Alleanza 3.0Con l’avvicinarsi del nuovo anno scolastico, Coop Alleanza 3.0 lancia un’iniziativa di profonda valenza sociale: “Dona la Spesa per la Scuola”.

Più che una semplice promozione, si tratta di un’occasione per la comunità di contribuire attivamente a garantire a tutti i bambini e ragazzi gli strumenti necessari per affrontare con successo il percorso di istruzione.

L’iniziativa, che prenderà il via il 13 settembre, invita i clienti a dedicare un pensiero concreto alle famiglie in difficoltà, acquistando materiale scolastico che verrà poi distribuito da una rete capillare di enti locali e associazioni del terzo settore.

Il successo dell’anno precedente, con ben 170.000 confezioni donate e un contributo straordinario di 400 prodotti offerti grazie al servizio di spesa online EasyCoop, testimonia la sensibilità e la generosità dei consumatori.

La rete di coinvolgimento è estesa: 220 punti vendita diventano luoghi di incontro tra chi dona e chi riceve, mentre circa 250 realtà locali si fanno carico della distribuzione efficace del materiale scolastico.

Questo approccio decentralizzato e collaborativo permette di rispondere in maniera mirata alle esigenze specifiche di ogni territorio, assicurando che il sostegno arrivi direttamente a chi ne ha più bisogno.

Il 13 settembre, volontari delle associazioni partner saranno presenti nei negozi per offrire ai clienti shopper compostabili, ideali per contenere i prodotti scolastici acquistati.

Questo piccolo gesto simbolico sottolinea l’impegno di Coop Alleanza 3.0 verso la sostenibilità ambientale, un valore sempre più importante nella società contemporanea.

Ma l’impegno di Coop Alleanza 3.0 non si ferma alla donazione.

Per i soci, è confermato uno sconto immediato del 15% sul prezzo di copertina dei libri di testo, un vantaggio significativo per le famiglie.

Inoltre, una promozione speciale sulla cancelleria permette di ricevere un buono sconto di 10 euro per ogni 30 euro di spesa nel reparto dedicato, incentivando ulteriormente l’acquisto di materiale scolastico.

“Dona la Spesa per la Scuola” rappresenta un’opportunità unica per creare un circolo virtuoso di solidarietà, dove ogni acquisto diventa un gesto di aiuto concreto per il futuro dei nostri ragazzi.

Un’iniziativa che valorizza il ruolo della cooperativa come punto di riferimento per la comunità, promuovendo i valori di inclusione, responsabilità sociale e sostegno reciproco.

Un piccolo gesto che può fare la differenza, un investimento nel capitale umano che alimenta il futuro di tutti.