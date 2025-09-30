Coop: Una Cuccia per Tutti, Sostegno ai Rifugi Animali

Quest’autunno, Coop Alleanza 3.0 rinnova il suo impegno concreto verso il benessere animale con “Una cuccia per tutti”, un’iniziativa volta a sostenere le strutture di accoglienza che si dedicano quotidianamente alla cura di cani, gatti e fauna selvatica.

Dal 1° ottobre al 31 dicembre, l’1% dei ricavi derivanti dalla linea di prodotti a marchio Coop Amici Speciali sarà devoluto a 52 rifugi dislocati sul territorio, una rete di assistenza che va ben oltre i tradizionali canili e gattili, includendo anche centri di recupero per animali selvatici in difficoltà.

L’iniziativa, consultabile in dettaglio sul sito all.

coop/unacucciapertutti, si estende anche agli acquisti effettuati attraverso le piattaforme EasyCoop PetStore e EasyCoop, ampliando la possibilità per i clienti di contribuire a questa causa.

Il successo dell’edizione precedente, incentrata sulla collezione Peanuts, ha dimostrato la sensibilità e la generosità della comunità.

Tra settembre e dicembre 2024, l’acquisto di ogni articolo della collezione (peluche, accessori, oggetti per animali) ha permesso di destinare 10 centesimi in beneficenza a 46 strutture, offrendo un aiuto concreto a chi si prende cura degli animali abbandonati, feriti o in stato di necessità.

Questo ha portato a una donazione complessiva di 51.000 euro, distribuita equamente tra le diverse zone sociali presenti nei territori in cui Coop opera.

L’impegno di Coop Alleanza 3.0 non si ferma qui.

L’iniziativa “Dona la spesa”, attiva a partire da luglio 2025 in oltre 220 punti vendita, rappresenta un ulteriore tassello di questa strategia di supporto.

Grazie alla generosità dei clienti, sono state raccolte oltre 63 tonnellate di beni di prima necessità per animali, destinati a più di 170 associazioni e realtà locali.

Inoltre, EasyCoop ha contribuito con oltre 350 box contenenti prodotti per animali, equivalenti a 1,2 tonnellate, a favore dell’Enpa (Ente Nazionale Protezione Animali).

“Una cuccia per tutti” incarna i valori fondanti di Coop Alleanza 3.0: solidarietà, sviluppo sostenibile e attenzione alla comunità.

L’iniziativa non solo offre un sostegno economico cruciale per le strutture di accoglienza, ma svolge anche un ruolo essenziale nella sensibilizzazione contro l’abbandono degli animali, promuovendo una cultura di rispetto e responsabilità verso le creature viventi.

L’obiettivo è supportare attivamente il lavoro quotidiano dei canili e gattili pubblici, veri e propri pilastri per il benessere animale a livello locale, e incentivare un approccio più consapevole nei confronti della tutela degli animali, che siano domestici o selvatici.