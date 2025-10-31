Cormano: Pizzeria Svolta in Arsenale, Arrestato e Ordigni Esplosivi

La scoperta ha sconvolto la tranquillità di Cormano: un’attività commerciale, apparentemente ordinaria, si rivelava essere un sofisticato punto di stoccaggio per stupefacenti e, cosa ancora più allarmante, per ordigni esplosivi artigianali.

Un ventiquattrenne, titolare della pizzeria, è stato arrestato a seguito di indagini condotte dal Commissariato Monforte Vittoria, che avevano portato a risalire al locale come potenziale centro di smistamento per la distribuzione di sostanze illecite.

L’operazione, culminata in un blitz nei giorni scorsi, ha portato alla luce un arsenale di droga e micidiali congegni.

La quantità di stupefacenti sequestrata è significativa: undici grammi di cocaina, oltre tre etti e mezzo di hashish complessivamente, suddivisi in diverse confezioni e pronti per essere immessi nel mercato illecito.

La presenza di un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento evidenzia l’organizzazione e la cura nel dettaglio che contraddistinguono l’attività criminale.

Tuttavia, l’aspetto più grave e sconcertante è stato il ritrovamento di cinque ordigni esplosivi artigianali, per un peso totale superiore a un chilo e mezzo.

La pericolosità di tali dispositivi, potenzialmente in grado di causare gravi danni e feriti, imponeva un intervento immediato e specializzato.

Per questo, è stata allertata la Sezione Artificieri dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Milano, i quali hanno proceduto con la massima cautela alla rimozione e successiva distruzione dei materiali esplosivi, garantendo la sicurezza della comunità.

Le indagini hanno inoltre portato al rinvenimento, all’interno di un’autovettura in possesso dell’arrestato, una pistola stordente taser, elemento che lascia presumere un’intenzione di intimidazione e una possibile escalation della pericolosità del soggetto.

La convalida dell’arresto da parte dell’autorità giudiziaria e la conseguente detenzione a San Vittore segnano un passo importante nella lotta alla criminalità organizzata e alla diffusione di sostanze stupefacenti sul territorio.

Questo caso solleva interrogativi cruciali sulla capacità di infiltrazione di dinamiche criminali anche in attività commerciali apparentemente normali e sulla necessità di un controllo sempre più rigoroso e proattivo per prevenire e contrastare tali fenomeni.

L’indagine è ora focalizzata sull’identificazione di eventuali complici e sulla ricostruzione della rete di distribuzione a cui l’arrestato era collegato, al fine di disarticolare completamente l’organizzazione criminale.