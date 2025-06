Corona a processo a Milano: accuse, polemiche e rivalità

Il processo per bancarotta che vede Fabrizio Corona come imputato a Milano si configura come un nuovo capitolo in una saga giudiziaria complessa e mediaticamente esplosiva. L’ex agente fotografico, reduce da precedenti processi che lo hanno visto assolto, si trova ora a fronteggiare accuse che riguardano la presunta manipolazione del patrimonio di una sua società, la Fenice, con implicazioni patrimoniali di notevole entità.Il fulcro dell’indagine, condotta dal pm Luigi Luzi, si concentra sull’intestazione fittizia di un immobile di pregio in via De Cristoforis, zona rinomata per la sua vivace vita notturna, e per la sua vicinanza a Corso Como. Secondo l’accusa, l’abitazione, cruciale per il valore del patrimonio aziendale, sarebbe stata deliberatamente sottratta al patrimonio della società, attraverso un’operazione volta a eludere i creditori e a evitare l’esecuzione forzata.Durante l’udienza, Corona ha espresso il suo dissenso con veemenza, lamentando una richiesta di condanna eccessiva – auspicando una pena di cinque anni – e sottolineando l’incongruenza tra l’entità dei debiti fiscali accertati (cinque milioni di euro, di cui una consistente parte costituita da interessi) e la gravità delle accuse mosse. La sua difesa, rappresentata dagli avvocati Ivano Chiesa e Cristina Morrone, ha contestato l’accusa, sostenendo l’assenza di debiti nei confronti di terzi e affermando di aver addirittura vantato crediti non ancora saldati.Il processo si è animato di momenti di forte tensione, soprattutto durante l’interrogatorio di Corona, durante il quale ha manifestato apertamente il suo disprezzo nei confronti dell’avvocato Gabriele Minniti, noto per rappresentare anche Fedez e coinvolto in recenti e accesi contrasti con l’ex agente fotografico, protrattisi anche attraverso i social media. Le provocazioni, tra cui affermazioni sconcertanti come “mia mamma fa la prestanome, come quella di Fedez,” hanno reso difficile l’esame e hanno generato un clima di ostilità palpabile in aula.L’atteggiamento di Corona, volto a screditare il legale Minniti e a delegittimare il processo, è stato gestito con professionalità e distacco dall’avvocato stesso, che ha preferito non replicare alle provocazioni e ha declinato la richiesta del presidente del collegio Nicola Clivio di formalizzare verbalmente le osservazioni dell’imputato. Il processo, lungi dall’essere una semplice vicenda giudiziaria, si rivela un complesso intreccio di accuse, strategie difensive, rivalità personali e dinamiche mediatiche, destinato a continuare a generare interesse e polemiche. La vicenda solleva interrogativi sulla gestione patrimoniale, sulla trasparenza delle operazioni finanziarie e sulla responsabilità individuale di fronte al sistema giudiziario.