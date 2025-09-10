Cosmetic BRO: Scienza, Cura e Benessere a Scuola

L’educazione alla cura personale, un tempo relegata a un ruolo secondario nell’istruzione formale, assume oggi un’importanza strategica per lo sviluppo integrale dei giovani.

Cosmetica Italia, in collaborazione con Focus Junior, lancia “Cosmetic BRO”, un innovativo progetto didattico rivolto agli alunni delle scuole primarie (classi III, IV e V) con l’obiettivo di promuovere un approccio consapevole e scientifico al mondo dei cosmetici.

Il percorso formativo si pone come una vera e propria immersione nel mondo dei prodotti per l’igiene e la cura del corpo – saponi, bagnoschiuma, shampoo, dentifrici e creme solari – svelandone la complessa chimica e le implicazioni per la salute e l’ambiente.

Lungi dall’essere semplici prodotti di bellezza, i cosmetici vengono presentati come strumenti potenti, capaci di influenzare positivamente il benessere fisico e psicologico dei ragazzi, contribuendo alla loro sicurezza personale e alla costruzione di una solida identità.

L’iniziativa si declina in una serie di attività coinvolgenti e multidisciplinari, pensate per stimolare la curiosità e l’apprendimento attivo.

Quattro esperimenti scientifici, sviluppati con l’expertise di Focus Junior, permettono di osservare in prima persona i principi chimici alla base dei cosmetici, trasformando la teoria in pratica.

Un “escape game” interattivo, ricco di enigmi e sfide, guida gli studenti alla scoperta dei Cosmetic BRO, smontando miti e promuovendo una visione critica e informata.

A supporto dei docenti, è stata creata una guida didattica che offre spunti e suggerimenti per integrare il progetto all’interno del curricolo scolastico.

Materiali dedicati alle famiglie, come una caccia al tesoro e un decalogo informativo, favoriscono il coinvolgimento delle famiglie nel percorso educativo.

Per incentivare la partecipazione, è attivo un concorso a premi che offre alle scuole vincitrici buoni acquisto per l’acquisto di materiale didattico.

Un’opportunità unica per arricchire l’offerta formativa e sostenere l’innovazione didattica.

Un elemento distintivo del progetto è la possibilità di ospitare, nelle scuole, “Cosmetic BRO live”, lezioni interattive condotte da Marco Martinelli, noto sui social media come “Marco il Giallino”, divulgatore scientifico e esperto di chimica.

Le sue lezioni, basate su esperimenti coinvolgenti e spiegazioni chiare, rendono l’apprendimento divertente e accessibile a tutti.

“Cosmetic BRO” rappresenta un investimento strategico per il futuro, volto a formare cittadini consapevoli e responsabili, capaci di fare scelte informate e sostenibili nel campo della cura personale.

Come sottolinea Benedetto Lavino, Presidente di Cosmetica Italia, l’iniziativa si pone come un ponte tra scienza, educazione e benessere, promuovendo una cultura della cura che va oltre l’estetica, abbracciando la salute, l’ambiente e la responsabilità sociale.

Durante la Milano Beauty Week 2025, il pubblico avrà l’opportunità di partecipare a un’anteprima dell’esperienza scolastica con i Cosmetic BRO, attraverso un evento speciale al Laboratorio del Piccolo Chimico di Marco Martinelli, dove quattro esperimenti sveleranno la scienza dietro i cosmetici di uso quotidiano.