Costo della Vita 2025: Milano al Top, Napoli la Più Economica

L’analisi comparativa del costo della vita in Italia, aggiornata per il 2025, evidenzia come Milano continui a rappresentare il polo di maggiore spesa, consolidando una dinamica che riflette la sua posizione di hub economico e finanziario nazionale.

Tuttavia, la complessità del fenomeno emerge dall’esame più approfondito delle sue componenti, svelando una geografia della spesa eterogenea e condizionata da fattori locali.

Il rapporto, elaborato dal Codacons sulla base dei dati dell’Osservatorio prezzi del MIMIT, considera un paniere di beni e servizi essenziali, che vanno dai prodotti ortofrutticoli ai trattamenti estetici e alla cura degli animali domestici, offrendo una visione olistica del tenore di vita nelle principali città italiane.

Milano si attesta con una spesa media di quasi 600 euro, un dato che la pone ben al di sopra della media nazionale e testimonia la pressione inflazionistica che grava sulle famiglie residenti.

Dietro Milano, Aosta e Bolzano completano il podio delle città più care, con uno scontrino medio che supera i 570 euro.

In contrasto con questa tendenza, Napoli si conferma il fulcro più economico del panorama urbano italiano, con una spesa di circa 369 euro per lo stesso paniere di beni e servizi.

Palermo e Catanzaro seguono a breve distanza, a testimonianza di una diversa dinamica dei prezzi e di un costo della vita generalmente più contenuto nel Sud Italia.

Un’analisi più granulare, focalizzata esclusivamente sulla spesa alimentare, rivela ulteriori sfumature.

In questa categoria, Catanzaro si distingue come la città più conveniente, con una spesa media di circa 165 euro per un set standard di prodotti alimentari.

Napoli e Bari seguono a ruota, confermando la loro posizione di centri economici più accessibili.

Al contrario, Bolzano si rivela la città più onerosa per l’approvvigionamento della dispensa, con una spesa di quasi 220 euro, superiore del 33,3% rispetto a quella sostenuta a Catanzaro.

Questi dati, oltre a fornire un quadro preciso del costo della vita nelle diverse città italiane, sollevano interrogativi importanti sulla distribuzione della ricchezza e sull’impatto delle politiche economiche sulle famiglie.

La disparità tra le città più care e quelle più economiche riflette non solo le differenze geografiche e infrastrutturali, ma anche le conseguenze di modelli di sviluppo differenti e dell’accesso a opportunità di lavoro e servizi.

L’analisi del Codacons rappresenta quindi uno strumento prezioso per monitorare l’evoluzione del costo della vita e per orientare le scelte politiche volte a garantire un tenore di vita dignitoso per tutti i cittadini italiani.