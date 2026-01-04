Crans-Montana: Identificate le 40 vittime dell’incendio di Le Constellation.

Il tragico incendio del locale Le Constellation a Crans-Montana, avvenuto durante i festeggiamenti di Capodanno, ha lasciato un segno indelebile nella comunità del Vallese e oltre.

Le autorità cantonali hanno recentemente concluso l’identificazione di tutte le 40 vittime, un processo complesso e doloroso che ha richiesto sforzi notevoli da parte delle forze dell’ordine e dei servizi di identificazione.

Il bilancio delle vittime, ora completo, rivela una tragica amalgama di nazionalità e fasce d’età, sottolineando la natura transnazionale e la portata devastante del disastro.

Tra le vittime identificate figurano tre cittadine svizzere, con un’età che spazia tra i 15 e i 22 anni, testimonianza di giovani vite spezzate in un attimo.

Una giovane donna, di 24 anni, possedeva la doppia cittadinanza svizzera e francese, amplificando il dolore in entrambi i paesi.

L’Italia piange tre vittime: una coppia di adolescenti, di soli 16 e 15 anni, e un altro ragazzo quindicenne.

Una giovane portoghese di 22 anni e una ragazza belga di 17 anni completano il quadro delle nazionalità rappresentate.

Il numero di vittime francesi è particolarmente elevato, con sei giovani che hanno perso la vita: una donna di 33 anni, un uomo di 26, uno di 23, uno di 20, uno di 17 e un ragazzo di soli 14 anni.

Un ulteriore 15enne, con una complessa identità che comprende la nazionalità francese, israeliana e britannica, aggiunge un ulteriore strato di complessità e di dolore alla vicenda.

L’identificazione delle vittime non è solo un atto formale, ma un passo fondamentale per permettere alle famiglie di elaborare il lutto e iniziare il processo di guarigione.

Le autorità stanno collaborando strettamente con le ambasciate e i consolati dei paesi coinvolti per facilitare il rimpatrio delle salme e fornire assistenza alle famiglie straniere.

Al di là dell’aspetto puramente statistico, questo tragico evento solleva interrogativi profondi sulla sicurezza dei luoghi di intrattenimento, sulla prevenzione degli incendi e sulla responsabilità delle autorità.

Le indagini sono in corso per accertare le cause dell’incendio e per determinare se siano state prese adeguate misure di sicurezza.

La comunità internazionale, e in particolare i paesi coinvolti, si stringono attorno alle famiglie delle vittime, offrendo sostegno e solidarietà in un momento di profondo dolore.

La memoria di questi giovani vite spezzate sarà preservata, e si auspica che questo tragico evento possa servire da monito per garantire la sicurezza di tutti i cittadini.