Crans-Montana: il dolore si trasforma in appello per la sicurezza dei giovani.

La comunità nazionale si è stretta attorno alla famiglia Costanzo, un abbraccio corale che esprime un profondo desiderio di chiarezza e la ferma volontà che simili tragedie non si ripetano.

Queste parole, pronunciate da Andrea Costanzo, padre di Chiara, la giovane vita spezzata nella sciagura di Crans-Montana, risuonano al termine di una cerimonia funebre carica di dolore e di memoria, durante un incontro con il Ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara.

Il lutto, seppur lacerante, si mescola a un senso di responsabilità collettiva.

Non si tratta semplicemente di commemorare Chiara, ma di perpetuarne l’eredità, di onorare la sua vitalità proiettandola in un futuro in cui altri giovani possano realizzare appieno il proprio potenziale.

Chiara, strappata prematuramente ai suoi sogni, incarnava la speranza e l’energia di una generazione, e la sua perdita rappresenta una ferita profonda nel tessuto sociale.

La reazione del Paese, finora caratterizzata da un’eccezionale manifestazione di solidarietà e compassione, deve ora evolvere in un impegno concreto volto a garantire la sicurezza e il benessere dei giovani.

L’appello lanciato dal signor Costanzo non è un atto di accusa, ma un invito a un’analisi rigorosa e trasparente delle dinamiche che hanno portato a questa tragedia, a una revisione dei protocolli di sicurezza, e a un investimento mirato nella prevenzione.

È necessario scoperchiare ogni aspetto del sistema, esaminando le responsabilità, individuando le lacune e promuovendo un cambiamento culturale che ponga al centro la tutela della vita e la protezione dei più vulnerabili.

Il dolore attuale non deve essere vanificato, ma trasformato in un catalizzatore per un progresso reale e duraturo.

L’umanità dimostrata finora deve concretizzarsi in professionalità, efficienza e un’incessante ricerca della verità, per restituire alla comunità la fiducia e la certezza che simili eventi non possano più accadere.

La memoria di Chiara e delle altre vittime non può essere solo un ricordo doloroso, ma un monito costante verso un futuro più sicuro e giusto per tutti i giovani italiani.