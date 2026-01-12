Crans-Montana, Niguarda: spiraglio di speranza per i giovani sopravvissuti

La situazione dei dodici giovani ricoverati al centro grandi ustioni del Niguarda di Milano, sopravvissuti al tragico rogo di Crans-Montana, presenta un quadro variegato, seppur denotante una generale gravità.

Un primo spiraglio di speranza emerge dalla graduale stabilizzazione di alcune condizioni cliniche: due pazienti, in particolare, dimostrano progressi significativi che potrebbero consentire il trasferimento in altre strutture ospedaliere nei prossimi giorni, ottimizzando così le risorse e specializzazioni disponibili al Niguarda.

Un ulteriore segnale incoraggiante riguarda un ragazzo, attualmente il più stabile tra i ricoverati.

Pur mantenendo la necessità di medicazioni costanti e cure intensive, il giovane mostra segni di recupero motorio e una maggiore reattività, suggerendo una via d’uscita dalla fase di pericolo immediato.

La sua condizione, sebbene richieda ancora un percorso terapeutico complesso, rappresenta un raggio di luce in un contesto drammatico.

Tuttavia, il quadro complessivo rimane allarmante.

I restanti nove giovani versano in condizioni critiche, caratterizzate da diversi gradi di gravità.

La loro prognosi si preannuncia lunga e complessa, richiedendo un percorso riabilitativo esteso e un supporto medico costante, inizialmente in terapia intensiva e successivamente presso il centro ustioni.

L’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Guido Bertolaso, ha sottolineato l’impegno a non cedere al pessimismo, auspicando un esito positivo per ciascuno dei pazienti.

La lotta per la loro sopravvivenza è estremamente ardua e richiede un approccio multidisciplinare, che coinvolge un team di specialisti altamente qualificati, costantemente impegnati a monitorare i parametri vitali e a gestire le complicanze che possono insorgere in seguito alle gravissime ustioni.

La complessità del quadro clinico implica anche la necessità di affrontare sfide emotive e psicologiche, sia per i pazienti che per le loro famiglie, fornendo loro un sostegno adeguato e personalizzato.

Il percorso di guarigione sarà lungo e pieno di ostacoli, ma la resilienza dei giovani e l’impegno del personale medico rappresentano una fonte di speranza per il futuro.