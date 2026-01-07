Crans-Montana: Pazienti al Niguarda, segnali di stabilizzazione ma tre critici.

La situazione clinica dei pazienti coinvolti nella tragica vicenda di Crans-Montana, attualmente assistiti presso l’Ospedale Niguarda di Milano, permane complessa ma mostra segnali di parziale stabilizzazione.

Le undici persone ricoverate, provenienti da un evento calamitoso che ha inferto gravi lesioni a un gruppo di escursionisti, continuano a necessitare di cure intensive e monitoraggio costante.

Nonostante la gravità generale del quadro clinico, la direzione medica di Niguarda ha rilevato, in alcune unità di paziente, deboli ma incoraggianti segni di evoluzione positiva.

Questi miglioramenti, seppur minimi, testimoniano l’efficacia delle terapie intensive in atto e la resilienza dei pazienti.

Tuttavia, la preoccupazione rimane alta per tre individui il cui stato è giudicato critico.

Le ustioni estese, che interessano una percentuale significativa di superficie corporea, comportano un rischio elevato di complicanze sistemiche e richiedono un’attenta gestione del dolore e delle infezioni.

Particolarmente critico è anche il danno polmonare, conseguente alle inalazioni di fumi e detriti durante l’evento.

Questo ha compromesso la capacità respiratoria, rendendo necessaria l’assistenza ventilatoria meccanica, ovvero il supporto respiratorio tramite apparecchiature specifiche.

La funzione polmonare è un parametro vitale e il suo ripristino rappresenta una priorità assoluta per il team medico.

L’ospedale Niguarda si dimostra disponibile e proattivo nell’estensione della propria capacità di risposta.

Oltre all’assistenza dei pazienti già ricoverati, è in stato di allerta per accogliere un ulteriore individuo attualmente ospitato in una struttura sanitaria zurighese.

La complessità delle lesioni e la delicatezza delle condizioni attuali impediscono al momento il trasferimento, ma Niguarda mantiene attiva la disponibilità per facilitare la procedura non appena le condizioni cliniche lo consentiranno.

Infine, l’ospedale si offre di fornire supporto specialistico e consulenza ad altre strutture sanitarie che si trovano ad affrontare ulteriori feriti derivanti dalla stessa calamità, sottolineando l’impegno della comunità medica milanese nel gestire un’emergenza di tale portata con professionalità e solidarietà.

La gestione di eventi traumatici di questa natura richiede una coordinazione precisa e un’integrazione di risorse che vada oltre i confini territoriali.