Criminalità a Milano: calo del 4% e sfida alla percezione.

“I dati relativi alla criminalità a Milano delineano un quadro in evoluzione, con una diminuzione complessiva del 4% nel corso del 2024. Un’analisi più approfondita, focalizzata sui primi cinque mesi del 2025 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, rivela un decremento più marcato, attestandosi al 10%. Queste cifre, discusse durante il Comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza, alla presenza del Ministro dell’Interno, sono state esposte dal Sindaco Giuseppe Sala.Il Sindaco ha sottolineato una sfida cruciale: la percezione della sicurezza tra i cittadini, spesso disconnessa dalla realtà dei dati, presenta un’inerzia notevole. Nonostante i miglioramenti oggettivi, cambiare questa percezione in tempi rapidi appagherebbe aspettative irrealistiche e distoglierebbe l’attenzione dagli interventi concreti. L’approccio corretto, per Sala, risiede nella focalizzazione sui fatti, non sulle manipolazioni di sentimenti.Quali sono questi fatti? Innanzitutto, un potenziamento significativo delle forze dell’ordine rappresenta un pilastro fondamentale. Il Comune ha investito in un ampliamento del corpo di agenti, raggiungendo un organico di 3200 unità. Un aspetto rilevante è l’abbassamento dell’età media del personale, avvicinandosi ai 40 anni, con conseguente maggiore dinamismo e reattività operativa. L’aumento del numero di agenti si traduce in una maggiore intensità di pattugliamenti, sia diurni che notturni, in tutti i quartieri della città.Questo impegno si riflette in un incremento degli arresti complessivi, con la Polizia Locale che effettua, in media, 8-9 interventi di fermo al giorno. Questi interventi, unitamente ad altre iniziative di prevenzione e contrasto, contribuiscono in modo tangibile alla riduzione dei reati denunciati, attestando l’efficacia delle strategie implementate.In sintesi, le statistiche disponibili confermano il positivo impatto del lavoro svolto dalle forze dell’ordine, pur riconoscendo la difficoltà di modificare rapidamente la percezione di sicurezza dei cittadini. Il percorso da seguire, secondo il Sindaco, è quello della perseveranza, consolidando le azioni concrete e garantendo un impegno costante per il bene della collettività. Si tratta di un processo che richiede tempo e richiede un approccio pragmatico, basato su dati e risultati verificabili, piuttosto che su promesse di soluzioni immediate.”