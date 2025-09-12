Crollo a CityLife: 10 indagati per colposa negligenza.

L’inchiesta per il tragico crollo dell’insegna Generali sulla torre Hadid di CityLife, avvenuto il 30 giugno, si è concretizzata con l’iscrizione nel registro degli indagati di dieci persone.

La Procura di Milano, guidata dalle Pubblici Ministeri Francesca Celle e Maura Ripamonti, ha avviato un’indagine complessa, focalizzata sul reato di crollo colposo, che mira a ricostruire la catena di responsabilità che ha portato al disastro.

L’evento ha sollevato interrogativi cruciali sulla sicurezza delle infrastrutture urbane e sulla rigorosa applicazione delle normative in materia di manutenzione e installazione di elementi architettonici di grandi dimensioni.

Il crollo, fortunatamente privo di vittime, ha causato ingenti danni materiali e ha generato un profondo senso di sgomento nella collettività, alimentando un acceso dibattito pubblico sulla necessità di una revisione dei protocolli di sicurezza e di controllo.

Le indagini in corso non si limitano a determinare le cause immediate del crollo – presumibilmente legate a un cedimento strutturale dell’insegna – ma si propongono di analizzare a fondo le dinamiche che hanno preceduto l’evento.

Si stanno esaminando i progetti originali, le relazioni di carico, i certificati di manutenzione e le perizie tecniche eseguite nel corso degli anni, al fine di identificare eventuali negligenze, omissioni o errori progettuali che abbiano contribuito al disastro.

Un elemento cruciale dell’indagine sarà l’analisi della catena di responsabilità, che potrebbe coinvolgere progettisti, imprese costruttrici, manutentori, responsabili della sicurezza e rappresentanti dell’azienda Generali.

Le indagini mirano a chiarire se siano state rispettate le normative vigenti, se siano state eseguite correttamente le verifiche di sicurezza e se siano stati adottati tutti i possibili accorgimenti per prevenire un simile evento.

L’iscrizione nel registro degli indagati non implica alcuna presunzione di colpevolezza, ma rappresenta una fase preliminare dell’indagine durante la quale le persone iscritte possono fornire la propria versione dei fatti e fornire elementi a propria difesa.

La Procura, attraverso l’acquisizione di documentazione, l’esecuzione di perizie tecniche e l’audizione di testimoni, cercherà di ricostruire con precisione la sequenza degli eventi e di accertare eventuali responsabilità penali.

L’inchiesta ha riacceso il dibattito sulla necessità di una maggiore trasparenza e di un controllo più rigoroso nella gestione della sicurezza delle grandi infrastrutture urbane, stimolando una riflessione più ampia sulle implicazioni legali e sociali di eventi simili e sull’importanza di garantire la tutela della salute e dell’incolumità pubblica.

La complessità del caso richiede un’analisi approfondita e imparziale, al fine di fare luce sulle cause del disastro e di adottare misure preventive efficaci per evitare che tragedie simili si ripetano in futuro.