Crollo a Sesto San Giovanni: ferita donna, indagini in corso.

Un tragico evento ha scosso Sesto San Giovanni, in provincia di Milano, quando una porzione dell’edificio che un tempo ospitò la sede direzionale di Magneti Marelli è crollata durante attività di demolizione.

La vicenda, avvenuta in via Ercole Marelli 326, ha avuto come conseguenza la lesione lieve di una donna di 37 anni, investita dalla caduta di materiale lapideo mentre percorreva la strada a piedi.

L’accadimento, avvenuto nel cuore del primo pomeriggio, ha generato una scena di immediato impatto visivo, con una colonna di polvere che ha temporaneamente oscurato il cielo sopra l’area dell’ex stabilimento.

I soccorsi sono stati prontamente attivati, con personale del 118 che ha provveduto a prestare le prime cure alla donna, riportando ferite concentrate all’arto inferiore, apparentemente causate dall’impatto con detriti.

Immediatamente mobilitati, i Vigili del Fuoco del comando di Milano Messina, coadiuvati dagli agenti della Polizia di Stato e della Polizia Locale di Sesto San Giovanni, hanno avviato le operazioni di messa in sicurezza dell’area e di rimozione delle macerie che hanno ostruito la viabilità.

La strada è stata interrotta al traffico per consentire un intervento mirato e minimizzare ulteriori rischi per la popolazione.

L’episodio solleva interrogativi cruciali sulla sicurezza dei cantieri e sull’adeguatezza delle procedure di demolizione, soprattutto in aree densamente popolate e in prossimità di vie di comunicazione.

Le indagini, ora in corso, mirano a ricostruire l’esatta dinamica del crollo, accertando eventuali responsabilità e verificando il rispetto delle normative in materia di sicurezza sul lavoro.

Si intende esaminare attentamente il piano di lavoro, i controlli effettuati e l’idoneità delle attrezzature impiegate, al fine di comprendere se vi siano state lacune o negligenze che abbiano contribuito all’evento.

La tragedia mette in luce, inoltre, la complessa gestione del patrimonio industriale dismesso, un tema sempre più rilevante in un contesto di riconversione economica e sviluppo sostenibile.

La bonifica e la demolizione di siti industriali, spesso caratterizzati da strutture obsolete e rischi ambientali, richiedono una pianificazione accurata, una supervisione costante e un’attenzione scrupolosa alla tutela della salute pubblica e dell’ambiente.

La comunità di Sesto San Giovanni è ora chiamata ad affrontare le conseguenze di questo drammatico incidente, sperando in una rapida chiarificazione delle responsabilità e in una maggiore attenzione alla sicurezza dei cantieri per evitare che simili tragedie si ripetano.