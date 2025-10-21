Crollo The Rock Trading: 5 anni e milioni di euro di ammenda

Il crollo di The Rock Trading, un tempo piattaforma di spicco nel panorama degli investimenti crittografici, si è concluso con una sentenza di primo grado che segna un capitolo doloroso per migliaia di investitori e un monito severo per il sistema finanziario italiano.

Davide Barbieri e Andrea Medri, fondatori e ex amministratori della società, sono stati condannati a cinque anni di reclusione ciascuno, un verdetto emesso dalla giudice unica del tribunale di Milano, Anna Calabi, nell’ambito di un rito abbreviato.

Parallelamente, è stata disposta un’ammenda provvisoria di risarcimento danni che si eleva a circa quattordici milioni e trecentotrentamila euro, destinata a coprire, almeno parzialmente, le perdite subite dagli investitori.

L’inchiesta, orchestrata dai pubblici ministeri Pasquale Addesso e Grazia Colacicco e condotta con l’apporto fondamentale dei finanzieri del Nucleo di polizia economico-finanziaria e del Nucleo speciale di polizia valutaria, ha messo a galla un quadro di manipolazione finanziaria e frode sistemica.

L’azienda, che vantava un bacino di oltre diciotto mila utenti, è collassata portando con sé circa sessantasei milioni di euro, risorse che sono evaporate nel nulla lasciando i clienti in stato di shock e privi dei loro risparmi.

Le accuse, che hanno portato all’arresto dei due imputati su ordinanza della giudice per le indagini preliminari Rossana Mongiardo, includono bancarotta fraudolenta, false comunicazioni sociali finalizzate a distorcere la percezione della solidità finanziaria della società, formazione artificiosa del capitale sociale e infedeltà patrimoniale.

Questi reati, interconnessi e perpetrati con premeditazione, hanno compromesso l’integrità del mercato e violato la fiducia dei risparmiatori.

La sentenza di primo grado riflette la gravità delle responsabilità accertate, ma lascia aperto il nodo cruciale del risarcimento integrale dei danni.

Oltre duecento investitori si sono costituiti come parti civili, rivendicando non solo il recupero dei capitali persi, ma anche il risarcimento del danno morale e della sofferenza causata dalla perdita dei risparmi.

La determinazione dell’ammontare complessivo del risarcimento sarà oggetto di un successivo processo civile, dove si cercherà di quantificare in termini monetari l’impatto devastante del collasso di The Rock Trading sulle vite di coloro che vi avevano affidato i propri risparmi.

La sentenza, inoltre, pone l’accento sull’importanza di un’attenta regolamentazione del mercato delle criptovalute e sulla necessità di rafforzare i controlli per tutelare gli investitori da pratiche fraudolente e manipolazioni finanziarie.

Le due società del gruppo Rock Trading, Digital Rock Holding spa e The Rock Trading srl, sono entrambe fallite nel 2023, aggravando ulteriormente la situazione finanziaria e complicando le prospettive di recupero dei capitali persi.