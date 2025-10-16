Custodia cautelare per Soncin, confermate le aggravanti nel caso Genini

La decisione del giudice per le indagini preliminari (GIP) Tommaso Perna, presso il Tribunale di Milano, ha segnato una tappa cruciale nel complesso e tragico caso che vede coinvolto Gianluca Soncin, accusato dell’omicidio pluriaggravato di Pamela Genini.

Il fermo, precedentemente disposto, è stato convalidato e la custodia cautelare disposta, accogliendo le richieste formulate dalla Procura, rappresentata dai magistrati Alessia Menegazzo e Letizia Mannella, le quali hanno coordinato le indagini condotte dalla Polizia.

La gravità del gesto, consumatosi solo pochi giorni fa, si è manifestata attraverso una violenza inaudita: Pamela Genini ha perso la vita a causa di ben ventiquattro coltellate, un numero che testimonia non solo la ferocia dell’azione, ma anche, potenzialmente, una pianificazione e una deliberata intenzione di infliggere sofferenza.

Il GIP, nel disporre la custodia cautelare, ha formalmente confermato la sussistenza di numerose e pesanti aggravanti, elementi che delineano un quadro inquietante e che rendono necessaria la detenzione preventiva dell’indagato.

Tra queste, spiccano la premeditazione, che suggerisce una pianificazione del gesto e non una reazione impulsiva; lo stalking, che rivela un comportamento persecutorio e una ossessione nei confronti della vittima; i futili motivi, che indicano una sproporzione tra la causa scatenante e la violenza inaudita del delitto; la crudeltà, che evidenzia la deliberata intenzione di infliggere sofferenza e umiliazione, e, infine, la presenza di una relazione affettiva, un elemento che aggiunge un ulteriore livello di complessità e drammaticità alla vicenda.

La conferma di queste aggravanti non solo incrina ulteriormente la presunzione di innocenza di Soncin, ma fornisce anche elementi concreti a sostegno dell’accusa di omicidio pluriaggravato.

L’inchiesta, coordinata dalla Procura, dovrà ora approfondire tutti gli aspetti della vicenda, ricostruendo il contesto relazionale tra l’indagato e la vittima, analizzando le motivazioni che hanno portato al tragico epilogo e raccogliendo prove che possano confermare le accuse formulate.

La vicenda solleva, inoltre, interrogativi profondi sul fenomeno dello stalking e sulla necessità di rafforzare le misure di prevenzione e di protezione per le vittime di violenza, nonché sulla complessità delle dinamiche relazionali e sulla potenziale escalation di comportamenti ossessivi e persecutori.