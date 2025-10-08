De Cecco e Canalis: la pasta High Protein rivoluziona il gusto e il benessere.

De Cecco rivoluziona il concetto di pasta con la linea High Protein, affiancando a questa innovazione la figura di Elisabetta Canalis come testimonial di spicco.

La scelta non è casuale: Canalis, icona di vitalità, eleganza e stile di vita attivo, incarna i valori di performance e benessere che la linea di pasta vuole comunicare.

L’introduzione della linea High Protein segna un punto di svolta per De Cecco, che si impegna a coniugare la tradizione gastronomica italiana con un’attenzione sempre più orientata alla nutrizione consapevole.

Non si tratta semplicemente di una pasta arricchita, ma di un prodotto frutto di un’accurata ricerca scientifica volta a ottimizzare il profilo nutrizionale senza comprometterne il gusto autentico.

Una conferenza stampa milanese ha fatto luce sui dettagli tecnici e sui benefici della linea, trasformando l’evento in una vera e propria piattaforma di dialogo tra esperti.

Oltre a Elisabetta Canalis, sul palco sono intervenuti il campione olimpico Jury Chechi, i nutrizionisti Mario Ciarnella e Ambra Di Pentima, e lo chef creator Federico Fusca, insieme al direttore commerciale De Cecco, Carlo Aquilano, che ha esposto la visione strategica alla base del progetto.

L’incontro ha posto al centro il tema dell’equilibrio nutrizionale come chiave per la longevità e il benessere, intrecciando esperienze personali e competenze specialistiche.

Canalis ha condiviso la sua filosofia alimentare, sottolineando come la pasta High Protein si inserisca perfettamente nella sua dieta, permettendole di bilanciare l’apporto di carboidrati – elementi fondamentali per l’energia – con quello proteico, in linea con la sua scelta di privilegiare fonti proteiche vegetali per un approccio più sostenibile ed etico.

Mario Ciarnella, rinomato biologo nutrizionista e punto di riferimento nel campo della longevità, ha ribadito l’importanza cruciale dei carboidrati in una dieta equilibrata e ha stimolato una riflessione più ampia sul rapporto tra proteine di origine animale e vegetale, invitando ad un approccio più consapevole e diversificato.

Jury Chechi, con la sua esperienza di atleta d’élite, ha offerto una prospettiva preziosa sull’alimentazione ottimale per chi pratica sport ad alto livello, evidenziando l’importanza di un’idratazione corretta e di un adeguato apporto di micronutrienti.

Ambra Di Pentima ha poi focalizzato l’attenzione sulle specificità del metabolismo femminile, sottolineando come le esigenze nutrizionali possano variare in base all’età e alle fasi della vita.

Il contributo dello chef creator Federico Fusca, culminato in uno show cooking, ha confermato non solo le performance nutrizionali, ma anche le eccellenti qualità organolettiche della pasta: una perfetta “al dente”, una tenuta di cottura impeccabile, un sapore che esalta le preparazioni.

La linea High Protein De Cecco si presenta, dunque, come una risposta innovativa per un consumatore sempre più attento a ciò che mangia, senza rinunciare al piacere autentico della pasta italiana.