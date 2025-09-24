Desert Rose: Moda, Cultura e Eccellenza Lombarda a Milano

Un Dialogo di Stoffe e Culture: “Desert Rose” e il Futuro dell’Eccellenza LombardaLa Milano Fashion Week ha ospitato un evento di particolare significato, la presentazione della collezione “Desert Rose” del designer Afraa Al-Noaimi.

Questa edizione limitata, interamente “Made in Lombardia”, trascende la mera espressione di stile, configurandosi come un ponte culturale e un’affermazione di valore manifatturiero.

La presenza di autorità regionali, tra cui l’assessore Barbara Mazzali, e del rappresentante diplomatico del Qatar, Khalid Yousuf Al-Sada, sottolinea la rilevanza strategica di questa iniziativa.

“Desert Rose” incarna la capacità della moda di agire come veicolo di dialogo interculturale, un’ambasciatrice di valori condivisi e un motore di crescita economica.

L’assessore Mazzali ha evidenziato come il connubio tra la creatività di Al-Noaimi, intrisa di memorie del suo paese d’origine, e la maestria artigianale lombarda, crei un prodotto unico, espressione di una visione internazionale.

Affidare la produzione a un ecosistema industriale come quello lombardo significa riconoscere l’importanza di un tessuto manifatturiero di eccellenza, dove la tradizione artigianale si fonde con l’innovazione tecnologica e l’estro creativo.

Il successo di questa collaborazione si inserisce in un contesto più ampio: la Lombardia, con i suoi distretti tessili di Milano, Como e Bergamo, rappresenta un pilastro dell’export tessile italiano, con una quota superiore al 60% delle esportazioni regionali.

Questa forza produttiva non si limita a preservare un patrimonio di saperi artigianali, ma lo proietta verso nuovi mercati, consolidando la leadership italiana nel settore della moda e del lusso.

La Regione Lombardia è impegnata a sostenere questo percorso attraverso politiche mirate, che spaziano dall’investimento in infrastrutture e accesso al credito alla promozione della digitalizzazione e della transizione ecologica, elementi imprescindibili per affrontare le sfide globali.

L’impegno della Regione si estende anche ad altre iniziative di rilevanza strategica, come il Roadshow Italy – UAE: Italian Innovation Beyond Borders, che mira a favorire la cooperazione economica e tecnologica tra l’Italia e gli Emirati Arabi Uniti.

Questo tipo di eventi offre un’opportunità unica per costruire relazioni durature tra istituzioni, imprese e stakeholder, stimolando lo scambio di conoscenze e la creazione di partnership innovative.

La partecipazione attiva della Regione Lombardia a forum internazionali, come quello promosso da Italiacamp in collaborazione con l’Ambasciata degli Emirati e Dubai Chambers, testimonia la volontà di creare connessioni concrete e durature, con un impatto significativo sull’economia, la cultura e la società.

L’obiettivo è posizionare la Lombardia come un hub di innovazione e eccellenza, capace di attrarre investimenti, creare posti di lavoro e promuovere lo sviluppo sostenibile.

“Desert Rose” e iniziative simili rappresentano un tassello fondamentale di questa visione, un segnale tangibile della forza e del potenziale del territorio lombardo.