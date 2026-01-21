Diego Baroni ritrovato a Milano: sollievo e indagini aperte.

Il ritrovamento di Diego Baroni, il giovane di 14 anni scomparso da San Giovanni Lupatoto il 12 gennaio, ha portato sollievo e speranza nella comunità veronese.

- PUBBLICITA -

La sua localizzazione a Milano, come comunicato dal sindaco Attilio Gastaldello, segna la conclusione di un’intensa ricerca che ha coinvolto forze dell’ordine e volontari.

Il ritrovamento si è verificato presso una “casa di comunità”, un centro polifunzionale situato in via Livigno, a Milano.

La scelta di concentrare l’attenzione su queste strutture, che offrono servizi di assistenza sociale e sanitaria a diverse fasce di popolazione, riflette una strategia investigativa mirata a individuare possibili rifugi per minori dispersi, tenendo conto delle dinamiche sociali e delle reti di supporto informali che possono emergere in contesti urbani complessi.

L’intervento della Squadra Volante, impegnata in controlli mirati, ha avuto un ruolo cruciale in questa fase operativa.

La localizzazione del ragazzo in un contesto di cura e supporto, come una casa di comunità, solleva interrogativi significativi sulle ragioni che lo hanno portato a allontanarsi dal suo ambiente familiare e sulle sue reali condizioni psicologiche.

Il ritrovamento, pur essendo un evento positivo, non chiude automaticamente il caso, ma apre una fase di approfondimento volto a comprendere le motivazioni alla base della scomparsa e a garantire un adeguato supporto al minore.

La notizia del ritrovamento ha immediatamente suscitato una reazione emotiva positiva, culminata nella comunicazione diretta tra Diego e sua madre, Sara Agnolin, che si sta recando a Milano.

Questo contatto rappresenta un primo passo verso il ricongiungimento familiare e l’inizio di un percorso di ricostruzione emotiva e relazionale.

Le autorità competenti, in collaborazione con i servizi sociali, stanno predisponendo un piano di assistenza personalizzato per Diego, volto a garantirgli protezione, sostegno psicologico e un ambiente sicuro in cui poter riprendere gradualmente la sua vita.

La vicenda sottolinea l’importanza di una rete di protezione sociale capillare e attenta, capace di intercettare segnali di disagio e offrire risposte adeguate ai bisogni dei minori.