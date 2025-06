Difesa Sempio: Garofano peritale, scelta strategica nel caso Poggi.

La scelta di non presenziare all’avvio dell’incidente probatorio, nel contesto delle nuove indagini sulla tragica scomparsa di Chiara Poggi, riflette una strategia difensiva ponderata, incentrata sulla fiducia nella competenza specializzata del Generale Luciano Garofano. L’avvocata Angela Taccia, coadiuvata dal collega Massimo Lovati, ha esplicitato questa decisione, sottolineando come la presenza del consulente difensivo, figura di riconosciuta autorevolezza nel campo delle indagini scientifiche e forensi, si riveli più efficace nell’assicurare una gestione appropriata degli aspetti tecnico-periciali.L’intervento del Generale Garofano, ex comandante del Raggruppamento Investigativo Scientifico (RIS), assume un significato cruciale nell’ambito di un procedimento che, come noto, presenta peculiarità complesse e delicate, soprattutto in relazione alle analisi genetiche e alla ricostruzione degli eventi. Queste operazioni, che richiedono una profonda conoscenza delle metodologie scientifiche e delle implicazioni giuridiche che ne derivano, sono affidate, per natura, ai periti nominati e ai rispettivi consulenti di parte, esperti in materia e dotati delle qualifiche necessarie per operare in piena autonomia e responsabilità.La decisione strategica, come ha chiarito l’avvocata Taccia, si basa su un principio cardine: il rispetto dei ruoli e delle competenze. La commistione di figure non specializzate in ambiti così tecnici non solo rischia di compromettere l’oggettività e l’accuratezza degli accertamenti, ma alimenta anche un circolo vizioso di speculazione mediatica, distorcendo la percezione pubblica della giustizia e ostacolando il corretto svolgimento delle indagini. In un’ottica di trasparenza e professionalità, la difesa di Andrea Sempio intende focalizzare le proprie energie nell’assicurare una difesa rigorosa e informata, delegando la gestione delle complessità scientifiche a un esperto di comprovata esperienza. Questo approccio, lungi dall’essere un segnale di disinteresse, testimonia l’impegno a garantire che la verità emerge in modo chiaro e inequivocabile, al riparo da interpretazioni superficiali o strumentali.