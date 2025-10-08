Disastro Inalca: Cedimento Strutturale e Fuga di Gas Refrigerante

Un evento di gravità industriale ha interrotto l’attività dello stabilimento Inalca di Ospedaletto Lodigiano nel primo pomeriggio di oggi.

Un cedimento strutturale, originato dalla rottura di una conduttura contenente gas refrigerante, ha generato una fuga di sostanze potenzialmente pericolose per la salute umana, determinando una situazione di emergenza che ha richiesto l’attivazione del protocollo “maxi-emergenza” da parte dell’Areu (Azienda Regionale di Emergenza Sanitaria).

La dinamica dell’incidente ha visto il rilascio di gas refrigerante, un composto utilizzato nei processi di abbattimento della temperatura per la conservazione dei prodotti alimentari.

La natura stessa di questi gas, spesso ampiamente diffusi e caratterizzati da un peso molecolare inferiore a quello dell’aria, li rende capaci di disperdersi rapidamente, aumentando l’area di rischio e rendendo cruciale una risposta rapida ed efficiente.

L’intervento dei Vigili del Fuoco, supportati dal Nucleo NBCR (Nucleare, Biologico, Chimico e Radiologico), è stato tempestivo e coordinato.

La presenza di specialisti NBCR sottolinea l’importanza di valutare la composizione precisa del gas rilasciato e i potenziali effetti tossicologici a breve e lungo termine per il personale coinvolto e per l’ambiente circostante.

La decisione di evacuare l’intero stabilimento, che impiegava circa quattrocento persone, ha mirato a garantire la massima sicurezza e a prevenire ulteriori esposizioni.

L’ampio dispiegamento di venti ambulanze e l’intervento congiunto dell’ATS (Azienda di Tutela della Salute) territoriale, in collaborazione con i Carabinieri, testimoniano la complessità della situazione e l’impegno a gestire le conseguenze dell’incidente.

L’ATS, in particolare, ha il compito di effettuare valutazioni ambientali, monitorare la qualità dell’aria e garantire il rispetto delle normative in materia di sicurezza sul lavoro e protezione ambientale.

Le persone coinvolte, di età compresa tra i 20 e i 32 anni, hanno manifestato sintomi di intossicazione che hanno richiesto assistenza medica urgente.

La natura specifica di questi sintomi e le loro implicazioni sulla salute dei lavoratori saranno oggetto di ulteriori indagini da parte degli operatori sanitari.

L’episodio solleva interrogativi cruciali sulla manutenzione degli impianti industriali, la sicurezza dei processi produttivi e l’efficacia dei protocolli di emergenza.

Un’indagine approfondita sarà avviata per accertare le cause del cedimento della conduttura e per implementare misure preventive volte a evitare il ripetersi di eventi simili in futuro, garantendo la tutela della salute dei lavoratori e la salvaguardia dell’ambiente.

La trasparenza e la comunicazione efficace con la comunità locale saranno elementi fondamentali per ricostruire la fiducia e per affrontare le conseguenze dell’accaduto.