Dolore e speranza: nasce la fondazione Vecchioni

La perdita di un figlio, un dolore incommensurabile che può trasformarsi in un faro di speranza per gli altri: è la storia che anima la fondazione Vecchioni, nata dall’esperienza vissuta da Daria Colombo e dal cantautore Roberto Vecchioni, genitori di Arrigo, scomparso prematuramente a causa del suicidio.

L’iniziativa si propone come risposta a un problema sociale di portata allarmante, troppo spesso avvolto nel silenzio e nella vergogna.

Il cuore pulsante della fondazione risiede nella volontà di contrastare lo stigma che ancora affligge le malattie mentali.

Questa vergogna, spesso più devastante della malattia stessa, impedisce a chi ne soffre di cercare aiuto, condannandolo all’isolamento e, in alcuni casi, a tragici epiloghi.

La fama di Vecchioni, un artista profondamente legato alla sua terra e alla sua gente, viene messa al servizio di questo messaggio, amplificando la voce di chi si sente solo e incompreso.

L’apertura della fondazione è stata segnata da un concerto di Radio Italia in Piazza Duomo, un evento pensato per rompere il tabù e aprire un dialogo costruttivo.

Un gesto simbolico, un invito a parlare apertamente di un tema che troppo spesso viene relegato ai margini della società.

La testimonianza di Cesare Cremonini, egli stesso portatore di una diagnosi di schizofrenia, ha offerto un esempio di resilienza e speranza, dimostrando che è possibile convivere con una malattia mentale e vivere una vita piena e significativa.

La fondazione non si limita alla sensibilizzazione, ma si impegna a creare una rete di supporto per le famiglie e per chi soffre di disturbi mentali.

Collabora con realtà consolidate come Telefono Amico, Intesa Sanpaolo, il Comune di Milano e Progetto Itaca, e punta a estendere il suo intervento nelle scuole, promuovendo programmi di prevenzione e di educazione alla salute mentale.

I dati presentati da Daria Colombo dipingono un quadro preoccupante: secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, un adolescente su sette convive con una malattia mentale, mentre in Italia, l’Istituto Superiore di Sanità la indica come seconda causa di morte tra i giovani.

Un’emergenza aggravata dalla pandemia, che in Lombardia ha comportato un aumento drammatico degli intenti suicidari e dei disturbi neuropsichiatrici.

La strada per il cambiamento culturale è ardua, ma necessaria.

Come sottolinea il sindaco Giuseppe Sala, è imperativo abbattere le barriere che impediscono alle persone di chiedere aiuto.

Lo stigma rappresenta la prima montagna da scalare, e per farlo è fondamentale il coinvolgimento di professionisti come Antonino Minervino, presidente della Società Italiana di Medicina Psicosomatica, che evidenzia l’importanza di servizi territoriali e supporto alle famiglie.

L’assessore al Welfare Lamberto Bertolè aggiunge un ulteriore tassello, ricordando che la salute mentale dovrebbe essere una priorità assoluta per qualsiasi Paese che si voglia definire civile.

Non si tratta solo di fornire cure, ma di creare una cultura della prevenzione, dell’accoglienza e della comprensione, dove chi soffre non si senta giudicato o emarginato, ma accolto e supportato nel suo percorso di guarigione.

La fondazione Vecchioni rappresenta un passo importante in questa direzione, un impegno concreto per trasformare il dolore in speranza e costruire un futuro più inclusivo e solidale per tutti.