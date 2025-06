Dreher Rinasce: Un Tuffo nel Sud, un Brindisi al Futuro.

Dreher, icona indiscussa della birrificazione italiana, annuncia una riaffermazione strategica, un vero e proprio atto di rinascita radicato nel suo territorio d’origine: il Sud Italia. Questo non è un semplice restyling, ma una profonda revisione del brand, un’operazione volta a riscoprire e celebrare un patrimonio storico e culturale unico, proiettandolo verso il futuro con un’identità rinnovata.Il processo di rinnovamento si manifesta innanzitutto attraverso una nuova veste grafica per le referenze pilastro: L’Originale, una lager chiara che incarna la tradizione birraia, e La Radler, l’energizzante mix di birra e limone. Il redesign, tuttavia, non è una tabula rasa. Al contrario, reinterpreta e valorizza i simboli originari che hanno reso Dreher riconoscibile: l’immagine solare, i colori rosso e giallo, e la figura amicona del celebre cameriere, icona di convivialità e allegria.Un elemento di particolare interesse è la nuova edizione limitata, “L’Adorata”, una lager dalle note corpose e complesse, confezionata in una bottiglia dal design evocativo, che richiama l’eleganza del passato. La sua esclusività è legata al territorio, rendendola un tesoro da scoprire solo nel Sud Italia, un omaggio alla sua origine e un incentivo alla riscoperta delle tradizioni locali.Il Sud Italia non è solo il luogo di nascita di Dreher, ma anche il fulcro delle celebrazioni per questo rilancio. Un ambizioso progetto, “Portaci da Bere On Tour”, animerà le spiagge e i lungomari di quattro località tra Lecce e Taranto, creando un’esperienza immersiva nel mondo Dreher, un invito alla condivisione e alla scoperta del territorio. Numerose attività instore, distribuite durante tutta l’estate, offriranno ai consumatori l’opportunità di interagire con il brand, apprezzare la nuova immagine e partecipare a concorsi a premi.”Abbiamo voluto restituire a Dreher una voce autentica, ancorata al suo heritage, ma proiettata verso una contemporaneità vibrante,” afferma Michela Filippi, Direttore Marketing Heineken Italia. “La scelta di iniziare questa nuova fase proprio dal Sud Italia è naturale: è qui che risiede l’essenza di Dreher, la sua anima solare, l’ospitalità genuina e lo spirito goliardico che la contraddistinguono. La limited edition ‘L’Adorata’ e le iniziative a supporto sono espressione di questo profondo legame con il territorio e con i valori che ci ispirano.”Dreher si propone di riconquistare il cuore degli italiani, offrendo un’esperienza sensoriale positiva, un brindisi alla spensieratezza, alla bellezza dell’estate e alla capacità di celebrare i piccoli piaceri della vita. Questo rilancio è solo l’inizio: dopo la consacrazione nel Sud, Dreher guarda con ambizione al resto della penisola, pronta a diffondere la sua allegria e il suo spirito conviviale. La rinascita è un viaggio che inizia in terra d’origine e guarda al futuro con ottimismo e un pizzico di audacia.