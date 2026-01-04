Due giovani italiani trasferiti al Niguarda: prosegue l’emergenza incendio Svizzera.

L’emergenza umanitaria scaturita dall’incendio devastante del locale “La Constellation” a Crans Montana, Vals, in Svizzera, si protrae con il trasferimento, imminente, di ulteriori due giovani italiani verso il centro di eccellenza per ustioni del Niguarda di Milano.

Leonardo Bove e Kean Talingdan, entrambi studenti sedicenni frequentanti il liceo Virgilio della città lombarda, rappresentano un capitolo aggiuntivo nella complessa vicenda che ha colpito duramente la comunità italiana.

La loro identificazione, resa possibile grazie ad esami del DNA eseguiti in Svizzera, ha concluso un momento di profonda incertezza e apprensione.

Kean Talingdan è stato identificato per primo, seguito, in serata, dalla conferma relativa a Leonardo Bove, un’ulteriore conferma del dolore e della portata di questa tragedia.

Il trasferimento, organizzato in collaborazione tra le autorità sanitarie svizzere e l’Areu (Azienda Regionale Emergenza Unità di Resposta), si compirà per via aerea, con elicotteri destinati a garantire un trasporto rapido e sicuro verso l’Italia.

La scelta dell’elicottero risponde all’urgenza di fornire cure specialistiche avanzate, accessibili solo nel Centro Ustioni del Niguarda, un’istituzione riconosciuta a livello nazionale e internazionale per la sua competenza nella gestione di lesioni gravi.

Attualmente, il Niguarda ospita già nove pazienti svizzeri coinvolti nell’incendio, creando una situazione di risposta sanitaria coordinata su scala transnazionale.

La delicatezza del trasferimento sottolinea la cooperazione tra i sistemi sanitari dei due paesi, un esempio di solidarietà in un momento di profondo dolore collettivo.

Le condizioni dei due ragazzi rimangono gravissime, e il trasporto rappresenta un passaggio cruciale nella loro complessa fase di recupero.

L’incendio, scoppiato durante i festeggiamenti di Capodanno, ha innescato una catena di eventi che ha colpito numerose persone, evidenziando la fragilità umana di fronte a imprevisti di tale portata e la necessità di rafforzare le misure di sicurezza in luoghi di intrattenimento pubblico.

Il Niguarda, con la sua équipe specializzata, si prepara ad accogliere i due giovani, offrendo loro la massima assistenza e supportandoli lungo il percorso verso la guarigione.