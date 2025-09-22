Eddy Cagliani: il dolore eterno per Giorgia e Milena.

Il dolore di Eddy Cagliani si manifesta come una frattura viscerale, un abisso incolmabile scavato dalla perdita di Giorgia e Milena, due fanciulle spezzate da un destino crudele.

Non è rabbia, non è odio, ma una disperazione primordiale che travalica ogni forma di compensazione materiale.

“Coprimi d’oro fino al tetto”, esclama con amarezza, “non me ne frega niente.

Io voglio la mia bambina”.

Una dichiarazione che trascende la mera richiesta di risarcimento, elevandosi a simbolo di un vuoto insopprimibile.

La narrazione si apre su un quadro di quotidianità familiare, un’immagine serena e commovente che contrasta violentemente con l’orrore che seguirà.

Una pizza fatta in casa, la cura nel preparare la Coca Cola per la figlia, la mezz’ora dedicata alla scelta dell’abito, dettagli che dipingono un legame affettivo profondo e una dedizione paterna senza riserve.

Giorgia, una giovane donna che amava stare in mezzo alla gente, una presenza vivace e apprezzata nella comunità.

La telefonata dei carabinieri squarcia l’atmosfera di tranquillità, portando con sé la notizia devastante.

L’assenza di informazioni iniziali, l’attesa angosciante al pronto soccorso, la cortesia del maresciallo che, purtroppo, non può lenire l’imminente catastrofe.

La conferma della morte sul colpo, la domanda straziante sul dolore sopportato, la risposta elusiva: “penso di no”.

Un’assenza di sofferenza che, paradossalmente, amplifica la brutalità della perdita.

Il dolore si estende alla famiglia intera.

La moglie, devastata, il figlio più giovane, introverso, che richiederà una maggiore presenza paterna per affrontare il trauma.

Un vuoto incolmabile che si somma a una storia familiare segnata da una “maledizione” che si ripropone, come un eco funesto: la perdita del padre di Eddy, avvenuta in un incidente sul lavoro quando lui era ancora bambino.

La tragedia non si riduce alla perdita delle due giovani vite, ma si configura come un evento che scuote le fondamenta di un’intera comunità, rivelando la fragilità dell’esistenza e l’impossibilità di dare un senso a un dolore così profondo.

Eddy Cagliani non cerca vendetta, non riversa accuse; si limita a esprimere un dolore incommensurabile, un grido disperato che risuona nell’oscurità, un lutto che lascia dietro di sé un vuoto eterno.

La sua testimonianza è un monito sulla precarietà della felicità e sulla necessità di custodire ogni istante con amore e consapevolezza.