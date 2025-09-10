Emergenza Como: Piogge Eccezionali, Frane e Sospensione della Viabilità

La provincia di Como ha affrontato una notte di intensa emergenza a causa di precipitazioni eccezionali che hanno saturato il suolo e innescato una serie di eventi calamitosi.

I vigili del fuoco del comando provinciale, mobilitati in un’attività senza sosta, hanno registrato circa cinquanta interventi, un chiaro indicatore della gravità della situazione.

La vulnerabilità del territorio, accentuata da una combinazione di morfologia impervia e pluviometrica intensa, si è manifestata in una sequenza di frane e smottamenti, spesso di piccole dimensioni ma sufficienti a compromettere la sicurezza delle abitazioni e delle infrastrutture.

La decisione di procedere con l’evacuazione precauzionale di 19 residenti a Blevio e di ulteriori 7 a Torno, due comuni situati lungo la sponda orientale del ramo comasco, riflette un approccio proattivo volto a salvaguardare la vita umana.

Queste evacuazioni, seppur temporanee, hanno rappresentato un’azione mirata a minimizzare i rischi derivanti da potenziali ulteriori movimenti franosi.

L’impatto delle piogge non si è limitato ai movimenti del terreno.

La rete stradale provinciale e comunale ha subito pesanti ripercussioni.

La chiusura della strada provinciale Lariana a Blevio, un’arteria cruciale per la mobilità nella zona, testimonia la necessità di valutare attentamente lo stato di sicurezza delle infrastrutture e di intervenire tempestivamente per prevenirne il crollo o l’ulteriore deterioramento.

A Como, diverse strade, incluso il tratto del lungolago, sono state rese impraticabili dagli allagamenti, interrompendo la viabilità e creando disagi alla popolazione.

L’evento, al di là dei danni immediati, solleva interrogativi importanti sulla gestione del territorio e sulla sua resilienza.

La combinazione di fattori come l’urbanizzazione in aree a rischio idrogeologico, l’inadeguatezza di alcune infrastrutture di drenaggio e i cambiamenti climatici, che sembrano aumentare la frequenza e l’intensità degli eventi estremi, richiede un ripensamento delle politiche di prevenzione e di gestione del rischio.

È necessario investire in sistemi di monitoraggio avanzati, in opere di consolidamento del territorio e in una pianificazione urbanistica più attenta alla sostenibilità ambientale.

L’episodio comasco, come altri che lo hanno preceduto, è un monito severo che ci invita a rafforzare la nostra capacità di adattamento e a proteggere il territorio e le comunità che lo abitano.