Emergenza Crans-Montana: 11 feriti a Niguarda, tra loro molti adolescenti.

L’emergenza iniziata nella notte di Capodanno ha visto l’Ospedale Niguarda di Milano trasformarsi in un punto di riferimento cruciale per la gestione di un flusso di pazienti provenienti dalla regione del Crans-Montana, in Svizzera.

L’afflusso, iniziato nelle prime ore del nuovo anno, ha portato fino ad oggi un totale di undici persone necessarie di cure specialistiche.

La prima ondata di arrivi, tre individui, si è verificata immediatamente dopo l’evento, mentre nei giorni successivi, il 2 gennaio e oggi, ulteriori trasferimenti provenienti da diverse strutture sanitarie svizzere, tra cui Aarau e Zurigo, hanno ampliato il numero dei pazienti in cura.

La gravità delle lesioni subite ha richiesto l’immediato coinvolgimento di team multidisciplinari altamente specializzati.

L’età dei feriti rivela un quadro demografico particolare: prevalentemente adolescenti, compresi tra i 15 e i 16 anni, una fascia d’età che sottolinea la vulnerabilità e la necessità di un approccio terapeutico mirato.

Un’eccezione significativa è rappresentata da due donne, rispettivamente di 29 e 55 anni, la cui presenza nel gruppo complica ulteriormente l’analisi delle dinamiche dell’incidente e delle possibili cause.

La situazione clinica di sette pazienti è giudicata particolarmente seria e richiede un intervento intensivo e continuativo.

Questo comporta un elevato livello di monitoraggio e l’utilizzo di tecnologie avanzate per supportare le funzioni vitali e prevenire complicazioni.

Niguarda, dimostrando la sua capacità di risposta e la sua dedizione alla cura dei pazienti, si mantiene disponibile ad accogliere un ulteriore individuo attualmente ricoverato a Zurigo, la cui condizione preclude al momento il trasferimento.

L’ospedale offre inoltre supporto e assistenza a ulteriori feriti, indicando un impegno proattivo nella gestione dell’emergenza.

L’assistenza viene coordinata in diverse aree specialistiche: la Medicina d’urgenza e il Pronto Soccorso per la prima valutazione e stabilizzazione, il Centro Ustioni per la gestione delle lesioni cutanee, e l’Anestesia e Rianimazione per il supporto delle funzioni vitali.

Le Sale Operatorie sono state attivate a pieno regime, coinvolgendo tutti i professionisti necessari per garantire interventi chirurgici tempestivi e mirati.

Un elemento essenziale di questo approccio integrato è il supporto psicologico, non solo per i pazienti ma anche per le loro famiglie, che vivono momenti di profondo stress e incertezza.

Infermieri, tecnici, operatori sociosanitari e il team di psicologi collaborano sinergicamente per fornire un’assistenza completa e umanitaria, affrontando non solo gli aspetti medici ma anche le implicazioni emotive e sociali dell’evento.