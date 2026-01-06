Emergenza Crans-Montana: 11 feriti al Niguarda, condizioni gravi

L’ospedale Niguarda di Milano si fa carico di un carico emotivo e clinico considerevole, accogliendo undici pazienti provenienti dalla tragedia di Crans-Montana.

La loro condizione, descritta con cautela e riservata dal Direttore Generale Alberto Zoli, si presenta eterogenea, pur rimanendo complessivamente grave.

Si tratta di pazienti “critici” definiti, il cui futuro è incerto e la prognosi, per loro natura, non può essere al momento definita.

La gravità delle lesioni varia significativamente: si osservano ustioni estese, in alcuni casi che interessano fino al settanta percento della superficie corporea, affiancate da altre, meno estese, ma non per questo meno problematiche.

La complessità della situazione è acuita dalla compromissione delle funzioni vitali, in particolare la respirazione, un elemento che rende ogni intervento delicato e potenzialmente imprevedibile.

Il direttore di Anestesia e Rianimazione, Giampaolo Casella, ha ulteriormente chiarito la situazione, sottolineando come la quantità di tessuto ustionato sia di per sé motivo di seria preoccupazione.

A ciò si aggiunge l’esposizione prolungata a fumi tossici, un fattore che moltiplica la complessità clinica, generando una reazione sistemica che impatta negativamente su diversi organi e sistemi.

L’inalazione di tali sostanze non si limita a causare danni diretti alle vie respiratorie, ma può provocare una sindrome da stress sistemico, con conseguenze a lungo termine.

Attualmente, tre pazienti richiedono il supporto più intensivo in terapia intensiva, mantenendo una stabilità apparente nonostante la gravità delle lesioni.

Questo indica un quadro clinico sotto stretto controllo, ma la cui evoluzione è monitorata costantemente, “a vista”, come definito dal dottor Casella, consapevole che ogni ora, ogni giorno, rappresenta una potenziale svolta.

Le equipe mediche sono impegnate in interventi chirurgici continui, che si protrarranno per tutta la giornata e la sera, un impegno che riflette la delicatezza e l’urgenza di curare lesioni complesse e potenzialmente invalidanti.

Oltre alla cura immediata delle ustioni, si pone l’imperativo di gestire le complicanze sistemiche, prevenire infezioni e supportare le funzioni vitali compromesse, il tutto con l’obiettivo di massimizzare le possibilità di recupero e minimizzare le conseguenze a lungo termine per questi pazienti traumatizzati.

La loro resilienza, unita alla competenza e alla dedizione del personale medico, costituisce la speranza per un futuro migliore.