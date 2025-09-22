Emergenza idrica: Comasco e Brianza sotto acqua, in corso evacuazioni

Un’emergenza idrica di notevole entità sta mettendo a dura prova la resilienza delle comunità tra il confine comasco e la Brianza, con un’escalation di eventi meteorologici avversi che hanno provocato esondazioni diffuse e danni infrastrutturali significativi.

Le aree più critiche includono Cambiate, Limbiate, Meda e, in particolare, Bovisio Masciago, dove il territorio si è rivelato particolarmente vulnerabile all’impatto delle piogge torrenziali.

La risposta d’intervento, orchestrata dalle squadre dei Vigili del Fuoco, si è rapidamente evoluta in una complessa operazione di soccorso che coinvolge risorse provenienti da diversi comandi regionali, Lombardia e Veneto.

Il supporto arrivato da altre province è cruciale, specialmente l’apporto di unità specializzate nel soccorso fluviale, un elemento indispensabile per affrontare la pericolosità dei corsi d’acqua esondati.

Queste squadre agiscono in sinergia con le squadre locali, affrontando situazioni di elevata complessità e rischio.

Le operazioni di evacuazione, un indicatore della gravità della situazione, sono tuttora in corso, e in alcuni casi si rendono necessarie l’impiego di mezzi aerei, come elicotteri, per raggiungere persone isolate e impossibili da raggiungere via terra.

La necessità di evacuazione aerea sottolinea l’urgenza e la precarietà della situazione, evidenziando la necessità di agire con tempestività e precisione.

A Cambiate, nel cuore del Comasco, un numero consistente di residenti si trova intrappolato nei piani alti degli edifici, a causa dell’innalzamento delle acque e della conseguente inaccessibilità delle strade.

Il personale dei soccorsi sta fornendo assistenza immediata, garantendo l’evacuazione e il supporto psicologico a chi ne ha bisogno.

La gestione di questa situazione richiede un coordinamento logistico complesso, considerando la necessità di fornire beni di prima necessità, assistenza medica e supporto emotivo alle persone evacuate.

L’evento, che si configura come una vera e propria crisi umanitaria, mette in luce non solo la fragilità del territorio, ma anche l’importanza della prevenzione, della pianificazione e della capacità di risposta di fronte a fenomeni meteorologici estremi, sempre più frequenti a causa dei cambiamenti climatici.

L’analisi post-emergenza sarà fondamentale per valutare l’efficacia delle misure adottate e per implementare strategie di mitigazione del rischio idrogeologico, volte a proteggere le comunità e a preservare il territorio.