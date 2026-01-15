Emergenza smog: limitazioni alla circolazione in 5 province.

L’aumento significativo della concentrazione di polveri sottili, in particolare il superamento ripetuto della soglia di 50 microgrammi per metro cubo per il PM10, ha determinato l’attivazione delle misure di emergenza antismog di primo livello in un’area geografica estesa.

A partire da domani, le province di Monza, Como, Bergamo, Brescia e Mantova si troveranno soggette a restrizioni mirate a mitigare l’impatto sulla qualità dell’aria e sulla salute pubblica.

Questa decisione, dettata da un quadro normativo volto a tutelare l’ambiente e la salute dei cittadini, si traduce in una serie di limitazioni alla circolazione dei veicoli.

In particolare, saranno temporaneamente preclusi l’accesso e la circolazione su strada per autovetture diesel con classe di emissione fino a Euro 4 e per autovetture a benzina con classe di emissione Euro 1.

Questa limitazione si applica sia ai comuni che superano i 30.000 abitanti, sia a quelli che, dimostrando una proattiva sensibilità ambientale, hanno aderito volontariamente al piano antismog.

Le misure, tuttavia, non si limitano alla mobilità.

Si estendono al settore residenziale, con raccomandazioni alla riduzione del grado dei termostati nei sistemi di riscaldamento domestico, al fine di diminuire il consumo energetico e, conseguentemente, le emissioni.

Parallelamente, è stato imposto il divieto di utilizzo di impianti termici alimentati a biomassa legnosa con efficienza energetica inferiore a tre stelle, incentivando l’adozione di tecnologie più sostenibili e meno impattanti sulla qualità dell’aria.

Si aggiungono prescrizioni stringenti per il settore agricolo, con il divieto di spandimento di liquami zootecnici, pratica che può contribuire significativamente all’inquinamento atmosferico.

L’insieme di queste limitazioni si conclude con un embargo sulla combustione all’aperto, volta a prevenire ulteriori rilasci di particolato nell’atmosfera.

Si precisa che questa ultima restrizione non pregiudica, tuttavia, le attività rituali o le rievocazioni storiche che prevedano falò o fuochi, purché tali eventi siano riconosciuti e autorizzati dai Comuni locali, testimoniando il rispetto delle tradizioni popolari e il loro valore culturale.

L’implementazione di queste misure, seppur temporanee, rappresenta un intervento urgente e necessario per affrontare un problema ambientale complesso e per salvaguardare la salute dei cittadini, invitando a una riflessione più ampia sulle pratiche individuali e collettive che possono contribuire a un futuro più sostenibile e a un ambiente più salubre.