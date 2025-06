Enzo Tortora, 42 anni dopo: omaggio e monito per la giustizia.

Quarantidue anni dopo l’arresto che scosse profondamente l’opinione pubblica, la Fondazione Luigi Einaudi ha reso omaggio a Enzo Tortora al Cimitero Monumentale di Milano, un luogo che custodisce la memoria di un giornalista e cittadino ingiustamente accusato. Un gesto simbolico, quello della rosa bianca deposta sulla sua tomba, a rappresentare la speranza di un futuro in cui la giustizia sia davvero cieca e imparziale, e la verità possa emergere senza le ombre del pregiudizio e dell’errore.Gaia Tortora, figlia del giornalista, ha espresso un sentimento di partecipazione condivisa, un lutto che si estende a tutte le vittime silenziose del sistema giudiziario, a coloro che, come suo padre, hanno subito un’ingiustizia irreparabile. Il suo appello è un monito: non dimenticare, continuare a dare voce a chi non ne ha, a testimoniare la fragilità umana che si cela dietro le istituzioni. La recente opposizione dell’Associazione Nazionale Magistrati all’istituzione di una giornata nazionale per le vittime di errori giudiziari, motivata con la paura di una compromissione della credibilità della magistratura, è stata definita da Gaia Tortora un esempio lampante della resistenza al riconoscimento di un problema sistemico, un sintomo di un’incapacità di introspezione che affligge il nostro sistema legale. Gli storici avvocati che difesero Enzo Tortora, Raffaele Della Valle e Giandomenico Caiazza, hanno offerto una prospettiva lucida e impietosa. La vicenda Tortora non si riduce a un semplice errore giudiziario, ma si configura come una prefigurazione inquietante dei mali che ancora oggi minano le fondamenta della giustizia italiana: una Procura ossessionata dalla necessità di difendere la propria immagine a qualunque costo, un Giudice disposto a scendere in soccorso, non della verità, ma della solidità di un’indagine che ha assunto una risonanza mediatica eccessiva. Un sistema in cui la pressione dell’opinione pubblica e la paura di compromettere la reputazione di una istituzione finiscono per soffocare la ricerca della giustizia vera.Giuseppe Benedetto, presidente della Fondazione Einaudi, ha voluto offrire ai giovani presenti una bussola per orientarsi nel complesso labirinto della giustizia: “Storia della colonna infame” di Alessandro Manzoni, un romanzo che incarna la forza della memoria e la capacità di raccontare le ingiustizie passate per illuminare il presente. Un gesto che sottolinea la rilevanza di un’opera letteraria capace di denunciare le derive del potere e l’importanza di non dimenticare gli errori del passato. La Fondazione Einaudi aveva sostenuto con convinzione la proposta legislativa volta a istituire una giornata nazionale dedicata alle vittime di errori giudiziari, un riconoscimento doveroso a coloro che hanno subito un’ingiustizia profonda e duratura. L’ostacolo insormontabile rappresentato dagli equilibri politici parlamentari, tuttavia, ha impedito la concretizzazione di questa iniziativa, un segnale amaro che testimonia la difficoltà di affrontare tematiche delicate e scomode nel panorama politico italiano. L’eredità di Enzo Tortora, pertanto, continua a rappresentare un monito incessante a vigilare sulla giustizia, a difendere i diritti umani e a lottare per una società più equa e giusta.