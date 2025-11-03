Eroismo a Ostiglia: Carabinieri Salvano Anziana da un Incendio

Nel cuore della notte, un atto di straordinario coraggio e tempestiva prontezza ha salvato una vita a Ostiglia, frazione di Borgo Mantovano.

Intorno alle prime ore dell’alba, un incendio divampato in un appartamento al primo piano di una residenza privata ha messo a dura prova la comunità locale, ma la reazione di una pattuglia dei carabinieri ha evitato una tragedia.

L’allarme, scattato a seguito di fiamme e denso fumo visibile dalle strade circostanti, ha immediatamente mobilitato le forze dell’ordine.

Oltre alla pattuglia locale, sono intervenuti i vigili del fuoco provenienti da Suzzara, Mantova e Castelmassa (RO), testimoniando la gravità della situazione e l’ampiezza del dispositivo di soccorso coordinato.

I primi a giungere sul luogo dell’incendio sono stati i carabinieri, guidati dal maresciallo capopattuglia, il cui intervento si è rivelato cruciale.

Senza esitazioni, il maresciallo ha forzato la porta dell’abitazione, ormai soffocata da fumo acre e lingue di fuoco.

All’interno, ha individuato l’anziana residente, una donna di 85 anni, in stato di shock e disorientamento.

Con un gesto di umanità e professionalità, l’ha avvolta in una coperta per proteggerla dal calore e dal fumo, conducendola in salvo sul balcone, in attesa dell’arrivo dei pompieri.

L’autoscala dei vigili del fuoco, proveniente da Mantova, ha permesso di raggiungere l’anziana donna in sicurezza, depositandola delicatamente a terra.

Successivamente, è stata trasportata in ambulanza presso l’ospedale locale, dove è stata trattenuta per accertamenti e cure relative all’intossicazione da monossido di carbonio.

Il maresciallo, con la stessa dedizione e attenzione, ha accompagnato l’anziana donna durante l’intero percorso, fornendo supporto e rassicurazione.

Le indagini preliminari hanno fatto luce sulle cause dell’incendio, indicando un lumino come probabile punto di innesco.

L’oggetto, rimasto incustodito su una credenza, avrebbe innescato una reazione a catena, coinvolgendo anche una ciabatta elettrica.

L’appartamento, a causa dei danni strutturali e del fumo, è stato dichiarato inagibile, rendendo necessario un intervento di ristrutturazione per renderlo nuovamente abitabile.

Questo episodio, oltre a sottolineare l’importanza della prontezza e del coraggio dei soccorritori, evidenzia la vulnerabilità delle abitazioni private, soprattutto quelle occupate da persone anziane o fragili, e l’importanza di adottare misure di sicurezza antincendio, come l’installazione di rilevatori di fumo e la verifica periodica degli impianti elettrici.

La comunità di Ostiglia, profondamente grata per l’intervento dei carabinieri, si è unita per sostenere l’anziana signora e la sua famiglia, offrendo assistenza e conforto in questo momento difficile.