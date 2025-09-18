Estorsioni nel Cantiere: Arrestato Responsabile a Milano

Un’ombra si è abbattuta su un cantiere milanese, rivelando una dinamica estorsiva che ha coinvolto un responsabile di cantiere, ora agli arresti domiciliari su ordine della Procura della Repubblica.

L’inchiesta, condotta con rigore dai militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Milano, ha portato alla luce un sistema di pressione e coercizione sistematiche esercitate ai danni di lavoratori edili, configurando un reato di estorsione continuata e aggravata.

L’indagato, in posizione di autorità all’interno della società edile, ha abusato del suo potere, instaurando un rapporto di dominio e sfruttando le fragilità economiche dei dipendenti.

La sua condotta, ripetuta nel tempo e deliberatamente pianificata, consisteva nella pretesa di una porzione dello stipendio dei lavoratori, una forma di “pizzo” mascherata da richiesta di denaro.

La minaccia implicita, e spesso esplicita, di licenziamento costituiva il fulcro di questo ricatto, paralizzando la volontà dei lavoratori e privandoli di una parte significativa del loro salario.

La gravità del caso risiede non solo nella pretesa di denaro, ma anche nella sofisticazione delle tecniche utilizzate per eludere i controlli e perpetrare il crimine.

In alcuni casi, la decurtazione veniva operata direttamente all’origine del salario, bypassando completamente la partecipazione e il consenso dei lavoratori, e, soprattutto, occultandola al datore di lavoro, con un’azione che configurava una vera e propria frode sistemica.

La resistenza dei lavoratori era soffocata in modo astuto: l’indagato, in risposta a eventuali lamentele, manipolava i registri di presenza, comunicando al datore di lavoro un numero di ore lavorate inferiore a quello effettivo, attribuendo falsamente quelle mancanti ad altri dipendenti.

Questi, a loro volta, si trovavano costretti a versare all’indagato la somma aggiuntiva, in un circolo vizioso di coercizione e paura.

La misura cautelare degli arresti domiciliari, inizialmente disposta dal giudice per le indagini preliminari di Milano, è stata successivamente confermata dal giudice di Lodi, competente per territorio, a riprova della serietà delle accuse e della necessità di garantire l’impossibilità di reiterata condotta criminosa.

L’inchiesta getta luce su un fenomeno, purtroppo non isolato, che mina alla base il diritto al lavoro e la dignità umana, richiedendo una riflessione più ampia sulle dinamiche di potere all’interno dei cantieri edili e l’importanza di tutelare i lavoratori da abusi e sfruttamento.