Evasione a Castelfranco: Del Grande scappa, riapre vecchie ferite.

Un video amatoriale, presumibilmente recuperato da una telecamera di sorveglianza, documenta l’inaspettata evasione di Elia Del Grande dalla comunità di lavoro di Castelfranco Emilia, nel modenese.

L’immagine, divulgata dalle cronache locali, immortala l’uomo mentre improvvisa un sistema di corda per superare le barriere perimetrali, preludio a una scomparsa che riapre ferite profonde e solleva interrogativi urgenti sul sistema penitenziario e sulla gestione dei soggetti ad alta pericolosità.

Questa fuga, apparentemente audace, si inserisce in un quadro di eventi che risalgono a oltre due decenni fa.

Nel 1998, a Cadrezzate, nel Varesotto, Elia Del Grande, allora ventiduenne, commise un orrendo crimine, perpetrando una strage familiare che lo vide responsabile della morte dei suoi genitori e del fratello.

La vicenda, che sconvolse l’opinione pubblica, lo condannò a una pena detentiva di trent’anni, di cui ha scontato venticinque.

La comunità di lavoro di Castelfranco Emilia rappresentava un’opportunità di transizione, un ambiente ibrido progettato per favorire la riabilitazione e il reinserimento sociale di detenuti con profili complessi come quello di Del Grande.

La struttura, che combina elementi di detenzione e di lavoro, si rivolge a individui che richiedono un approccio terapeutico e riabilitativo personalizzato, spesso affetti da disturbi psichiatrici o con una storia di comportamenti violenti.

L’assegnazione a tale comunità, dopo una fase di “buona condotta”, doveva segnare un passo avanti verso una possibile reintegrazione nella società, ma gli eventi recenti ne hanno messo a dura prova la credibilità.

L’evasione, tuttavia, non può essere interpretata come un incidente isolato.

Precedenti episodi, come furti e alterchi con i vicini dopo il suo trasferimento a Olbia, Sardegna, suggeriscono una difficoltà intrinseca nel rispetto delle regole e un potenziale rischio residuo.

L’attenzione delle autorità investigative si è immediatamente concentrata sulla compagna di Del Grande, già sospettata, nel 2015, di aver collaborato a un tentativo di fuga dal carcere di Pavia.

La sua possibile complicità nella nuova evasione apre scenari inquietanti sulla fragilità dei controlli e sulla possibile esistenza di reti esterne che facilitano comportamenti devianti.

Le operazioni di ricerca, coordinate a livello nazionale, si estendono su Emilia-Romagna, Lombardia e Sardegna, con un’attenzione particolare alle possibili rotte di fuga.

Tuttavia, gli inquirenti non escludono la possibilità che Del Grande abbia superato i confini nazionali, rendendo la sua localizzazione un’operazione complessa e multidisciplinare.

L’evento solleva interrogativi cruciali sull’efficacia dei sistemi di sorveglianza, sulla necessità di rafforzare i protocolli di sicurezza nelle strutture penitenziarie e, soprattutto, sulla capacità di garantire la sicurezza della collettività di fronte a soggetti con una storia di violenza così grave e un potenziale rischio di recidiva.

L’evasione di Elia Del Grande non è solo una violazione della legge, ma un campanello d’allarme che richiede una profonda riflessione sul futuro del sistema penitenziario italiano.