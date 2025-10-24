Femminicidio a Milano: L’imputato chiede l’ergastolo, pentito.

“Desidero la pena massima, sono profondamente pentito.

” Questa è la richiesta, resa nota dal suo avvocato, Luigi Morcaldi, al termine dell’interrogatorio che si è svolto oggi nel carcere milanese di San Vittore.

Il detenuto, accusato del brutale femminicidio dell’ex compagna Luciana Ronchi, vittima di un’aggressività inaudita culminata in almeno quattordici ferite da coltello, ha espresso questa richiesta in un contesto emotivamente carico e denso di implicazioni legali.

L’avvocata Patrizia Iacobino, che ha partecipato all’interrogatorio, ha trasmesso questa dichiarazione ai media, sottolineando la gravità del rimorso manifestato dal suo assistito.

La vicenda, che ha scosso profondamente l’opinione pubblica milanese, pone interrogativi complessi riguardo la dinamica del rapporto tra la vittima e l’aggressore, le possibili tracce di violenza pregressa e le responsabilità individuali e sociali che ne derivano.

La giudice per le indagini preliminari, Lorenza Pasquinelli, dopo aver ascoltato attentamente le dichiarazioni del detenuto e le argomentazioni delle parti, dovrà ora decidere se convalidare il fermo e stabilire la misura cautelare più adeguata.

La probabilità che il 64enne rimanga in custodia cautelare è considerata molto alta, in considerazione della natura efferata del reato e dei rischi connessi alla libertà di iniziativa dell’indagato.

Oltre alla decisione sulla custodia cautelare, l’interrogatorio apre la strada a un’analisi più approfondita del quadro probatorio.

L’accusa dovrà raccogliere ulteriori elementi per ricostruire con precisione l’arco temporale dell’aggressione, individuare i moventi alla base di un gesto così violento e valutare la possibile applicazione di misure di sicurezza specifiche, qualora emergessero disturbi psichiatrici che potrebbero aver compromesso la capacità di intendere e di volere del presunto assassino.

La richiesta di ergastolo, sebbene possa apparire una dichiarazione di resa, solleva anche questioni di carattere processuale.

Potrebbe essere interpretata come un tentativo di accelerare il procedimento giudiziario, ma richiede comunque un’indagine accurata e imparziale per garantire il diritto alla difesa dell’imputato e assicurare che la giustizia sia equa e completa.

La complessità del caso richiede un approccio multidisciplinare che coinvolga non solo gli operatori del diritto, ma anche psicologi, psichiatri e esperti di violenza di genere, per comprendere appieno le radici di una tragedia che lascia una profonda cicatrice nella società.