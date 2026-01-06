Fermo a Desenzano il sospettato dell’omicidio del capotreno Ambrosio

Nel cuore del Bresciano, le indagini relative alla drammatica scomparsa e al brutale omicidio di Alessandro Ambrosio, trentaquattrenne capotreno, hanno portato a un significativo sviluppo.

Le forze dell’ordine hanno proceduto al fermo di un individuo a Desenzano del Garda, nell’ambito della caccia a Marin Jelenik, il sospettato croato, trentaseienne, ritenuto l’autore del violento atto compiuto nella serata del 5 gennaio.

L’efferato crimine, consumatosi in un’area di parcheggio riservata al personale del piazzale ovest della stazione ferroviaria di Bologna, ha scosso profondamente la comunità e generato un’ondata di sgomento.

La vittima, Alessandro Ambrosio, era stata colpita mortalmente all’addome, lasciando dietro di sé un vuoto incolmabile e ponendo immediatamente in moto un’operazione complessa e delicata.

L’identità del fermato, al momento non in possesso di documenti identificativi, è oggetto di scrupolosi accertamenti.

La procedura standard prevede l’analisi delle impronte digitali, un’impronta biologica unica che consentirà di confermare o smentire l’ipotesi che si tratti effettivamente di Marin Jelenik.

Nonostante la mancanza di riscontri documentali immediati, gli investigatori, sulla base di elementi finora emersi, nutrono un’elevata probabilità che l’uomo bloccato sia proprio il ricercato.

L’operazione, condotta dalla polizia di Stato, sottolinea l’efficacia della collaborazione transfrontaliera e l’impegno costante nel contrasto alla criminalità.

Il fermo rappresenta un passo cruciale nella ricostruzione della dinamica del fatto e nella ricerca della verità, per garantire giustizia alla memoria di Alessandro Ambrosio e conforto ai suoi familiari.

Le indagini, tuttora in corso, mirano a chiarire il movente dell’omicidio e a ricostruire il percorso dell’aggressore prima e dopo il tragico evento, analizzando ogni dettaglio per fare luce sulla vicenda.

La speranza è che questo sviluppo possa portare a una completa elucidazione del caso e alla cattura definitiva del responsabile.