Figlio di un Senatore, Giudice Accoglie Risarcimento: Caso Revenge Porn al Microscopio

Nel complesso scenario giudiziario che ha visto coinvolto il figlio del Presidente del Senato, la Giudice per le Indagini Preliminari (GUP) di Milano, Maria Beatrice Parati, ha emesso una sentenza che solleva interrogativi profondi sul concetto di giustizia riparativa e sulla sua applicazione in casi di revenge porn. La decisione, motivata con dettaglio nelle sentenze depositate, si fonda sulla valutazione di un adempimento risarcitorio spontaneo e, a suo avviso, sufficiente a mitigare le conseguenze del reato commesso.

L’offerta di risarcimento, pari a 25.000 euro, pur non essendo stata formalmente accettata dalla vittima, attraverso il suo legale Stefano Benvenuto, è stata considerata dalla GUP come elemento cruciale per la chiusura del procedimento penale a carico dell’imputato.

Questo atto, unitamente all’emersgere di un sincero rammarico espresso dall’imputato in una missiva depositata in udienza, ha portato la giudice a concludere che le condizioni per la dichiarazione di estinzione del reato erano state soddisfatte.

La lettera, contenente un’evidente presa di coscienza delle ripercussioni della propria condotta, testimonia, secondo la GUP, un percorso di responsabilizzazione che, seppur tardivo, appare significativo.

La sentenza, che esclude la necessità di un percorso psicologico riparativo per l’imputato, si discosta dalle richieste dei pubblici ministeri Letizia Mannella e Rosaria Stagnaro, i quali avevano espresso parere contrario.

Questa decisione sottolinea la discrezionalità del giudice nella valutazione del caso specifico e l’importanza di considerare non solo la gravità del reato, ma anche la condotta successiva dell’imputato e la sua disponibilità a riparare il danno causato.

Parallelamente, la GUP ha inflitto una pena di un anno, sospesa, a Tommaso Gilardoni, amico dell’imputato e anch’egli accusato della diffusione illecita di immagini senza consenso.

Gilardoni, optando per il rito abbreviato, ha subito una condanna che, sebbene meno pesante rispetto a quella che avrebbe potuto essere, evidenzia la responsabilità condivisa nella violazione della privacy della giovane.

Il caso, intrinsecamente legato alla già archiviata inchiesta per violenza sessuale del maggio 2023, solleva interrogativi sulla delicata linea di demarcazione tra la responsabilità penale, la riparazione del danno e la necessità di un percorso di riabilitazione per chi commette reati che ledono profondamente la dignità e l’intimità di una persona.

La decisione della GUP, pur nel suo intento di favorire la giustizia riparativa, rischia di minimizzare la gravità del revenge porn e di sminuire la sofferenza della vittima, alimentando un dibattito ampio e necessario sulla tutela della privacy e sulla prevenzione di fenomeni così dannosi per la società.

La vicenda, pertanto, rappresenta un punto di riflessione cruciale per il sistema giudiziario italiano e per la definizione di strategie più efficaci nella lotta contro la diffusione di immagini intime senza consenso.