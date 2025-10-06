Formentera, fermato imprenditore per la morte della compagna

La tragica vicenda che ha scosso la comunità di Formentera, isola gioiello delle Baleari, si concentra ora sull’interrogatorio di Ivan Sauna, 51 anni, imprenditore nel settore turistico originario di Busto Arsizio.

Sauna è stato formalmente fermato con l’ipotesi di omicidio a carico, in seguito al ritrovamento senza vita della sua compagna, Luisa Asteggiano, 45 anni, proveniente da Bra, in Piemonte.

La scoperta del corpo di Asteggiano, avvenuta domenica presso il suo domicilio a Es Pujol, rinomata località balneare dell’isola, ha immediatamente acceso i riflettori su una dinamica ancora nebulosa.

Le indagini preliminari, condotte dalle autorità locali, hanno portato al fermo di Sauna, il quale, in qualità di compagno della vittima, è ora al centro dell’inchiesta.

L’uomo attende di essere trasferito dinanzi al giudice per le indagini preliminari della sezione istruttoria n.

1 del Tribunale di Ibiza, per la convalida del provvedimento cautelare e per poter fornire la sua versione dei fatti.

Luisa Asteggiano e Ivan Sauna, entrambi residenti a Formentera da diversi anni, risultano essere iscritti all’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero), sebbene con indirizzi distinti, dettaglio che potrebbe fornire elementi utili per ricostruire la loro vita sull’isola e i loro rapporti.

Le cause esatte del decesso di Luisa Asteggiano restano al momento incerte, in attesa del completamento dell’autopsia, prevista nei prossimi giorni.

L’esame medico-legale si rivelerà cruciale per accertare con precisione la natura delle lesioni riscontrate sul corpo della donna.

Le prime constatazioni sul corpo di Asteggiano hanno evidenziato la presenza di ferite e contusioni multiple, suggerendo un evento traumatico, verosimilmente riconducibile a un violento pestaggio o aggressione fisica.

La ricostruzione degli eventi che hanno portato alla sua morte rappresenta ora la priorità assoluta per le forze dell’ordine e per la magistratura, che si apprestano a disvelare la verità dietro questa dolorosa vicenda, con l’obiettivo di fare piena luce sulle responsabilità e di assicurare alla giustizia i colpevoli.

L’episodio riaccende il dibattito sulla violenza di genere e sulle sue tragiche conseguenze, evidenziando la necessità di rafforzare le misure di prevenzione e di sostegno alle vittime.