Franco Castrezzati è morto: un gigante della storia sindacale

Franco Castrezzati, figura emblematica della storia sindacale italiana, si è spento a Brescia all’età di 99 anni, portando con sé il peso e la memoria di un evento traumatico che ha segnato profondamente la città e il Paese.

La sua scomparsa, avvenuta a pochi mesi dall’anniversario della strage di Piazza della Loggia, riaccende il ricordo di quel 28 maggio 1974, un giorno che interruppe bruscamente il suo discorso, lasciandolo in sospeso sulle parole “a Milano” prima che l’esplosione di una bomba spezzasse il filo delle parole e la quiete della piazza.

Nato a Cellatica il 21 aprile 1926, Franco Castrezzati incarna un’intera epoca, un’epoca di profonde trasformazioni sociali e politiche in Italia.

La sua vita fu interamente dedicata alla lotta contro le ingiustizie, all’affermazione dei diritti dei lavoratori e alla costruzione di un sindacato capace di rappresentare e tutelare i più deboli.

La sua azione sindacale non si limitò alla mera contrattazione salariale, ma si estese alla promozione di una cultura del lavoro basata sulla dignità, sulla solidarietà e sulla partecipazione democratica.

Fu un sostenitore convinto del ruolo del sindacato come forza di progresso sociale, capace di contrastare le disuguaglianze e di promuovere una società più giusta e inclusiva.

Il ritorno a Brescia, nel maggio 2024, per commemorare il cinquantesimo anniversario della strage, testimonia la sua resilienza e il suo profondo legame con la città.

Nonostante le fragilità fisiche, ha scelto di essere presente in Piazza della Loggia, un luogo intriso di dolore e memoria, incontrando il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Quel gesto simbolico rappresentava un atto di coraggio e un tributo alle vittime innocenti, una testimonianza della volontà di non dimenticare e di continuare a lottare per un futuro di pace e libertà.

La sua presenza in piazza, a mezzo secolo dalla tragedia, non era solo un omaggio al passato, ma anche un monito per il futuro.

La strage di Piazza della Loggia, che sconvolse l’Italia e il mondo, fu un atto di violenza inaudita, un tentativo di soffocare le voci democratiche e di destabilizzare le istituzioni.

Franco Castrezzati, con la sua testimonianza e il suo impegno costante, ha contribuito a mantenere viva la memoria di quelle vittime e a contrastare ogni forma di estremismo e di intolleranza.

La sua vita, lunga e ricca di battaglie, rappresenta un patrimonio inestimabile per le generazioni future, un esempio di coraggio, di impegno civile e di profonda umanità.

La sua eredità continua a ispirare chi crede in un mondo più giusto e pacifico, un mondo dove il dialogo e la solidarietà siano i pilastri di una convivenza democratica e prospera.