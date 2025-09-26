Frecce Tricolori a Milano: uno spettacolo per il centenario dell’Aeronautica.

Mercoledì 1° ottobre, il cielo sopra Milano sarà teatro di un evento emozionante e celebrativo.

Alle ore centrali della giornata, la Pattuglia Acrobatica Nazionale Frecce Tricolori incrocerà il Duomo, offrendo al pubblico milanese uno spettacolo di precisione e maestria che incarna l’orgoglio nazionale.

L’evento, fortemente voluto dall’Aeronautica Militare, non è un semplice sorvolo, bensì il fulcro di un ampio programma di celebrazioni per il centenario della sua presenza nella città.

Il centenario segna un secolo di impegno e coesione tra l’Aeronautica Militare e la comunità milanese, un legame che si è rafforzato attraverso missioni di supporto, attività di soccorso e iniziative di formazione.

Per commemorare questo traguardo, l’Aeronautica ha orchestrato una serie di eventi pensati per coinvolgere cittadini di tutte le età, offrendo uno sguardo privilegiato sul mondo dell’aviazione militare.

Il sorvolo del Duomo rappresenta il momento clou, un’occasione unica per ammirare da vicino i velivoli in formazione, simboli tangibili dell’ingegneria italiana e della professionalità dei piloti.

Contemporaneamente all’esibizione, sarà allestito uno stand promozionale presso il Duomo, un punto di incontro per approfondire la conoscenza dell’Aeronautica Militare, la sua storia, le sue missioni e il suo ruolo nella difesa del Paese.

Il programma celebrativo culminerà sabato 4 ottobre con un open day all’Aeroporto Militare di Milano-Linate.

La giornata offrirà un’esperienza immersiva nel mondo dell’aviazione, con mostre statiche di aeromobili storici e moderni, aree espositive dedicate alle diverse specializzazioni dell’Aeronautica, attività interattive per i più piccoli e simulatori di volo che permettono di provare l’emozione di pilotare un aereo da combattimento.

In preparazione all’evento principale, lunedì mattina una formazione ridotta delle Frecce Tricolori effettuerà un passaggio di ricognizione sull’area milanese.

Questo volo preliminare, eseguito nel rispetto delle normative di sicurezza e in coordinamento con le autorità competenti, permetterà di definire i parametri ottimali per il sorvolo del Duomo, garantendo la massima sicurezza e la migliore esperienza visiva per il pubblico.

L’intera iniziativa non è solo una celebrazione del centenario, ma anche un’opportunità per rinsaldare il legame tra l’istituzione militare e la popolazione civile, promuovendo i valori di coraggio, disciplina, professionalità e spirito di squadra che da sempre contraddistinguono l’Aeronautica Militare Italiana.

Un evento che promette di lasciare un’impronta indelebile nel cielo e nel cuore di Milano.