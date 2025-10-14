Fuga di refrigerante al Museo del Novecento: rapido intervento e sicurezza garantita.

Un’emergenza, prontamente gestita, ha temporaneamente interrotto le attività al Museo del Novecento, prestigiosa istituzione culturale milanese situata nel cuore di Piazza Duomo.

L’evento, verificatosi nel primo pomeriggio, è stato innescato da una fuga di refrigerante, un composto chimico impiegato nel sistema di climatizzazione di uno dei condizionatori installati nelle aree interrate del museo.

L’anomalia, inizialmente percepita come un leggero fumo, ha innescato la reazione automatica dei sofisticati sistemi di monitoraggio presenti nelle profondità del complesso museale.

La rapida attivazione dei sensori di allarme ha immediatamente allertato le autorità competenti, determinando la mobilitazione di un contingente di vigili del fuoco proveniente sia dalla centrale operativa che dal distaccamento di Benedetto Marcello, dimostrando l’efficacia del sistema di risposta alle emergenze della città.

Le squadre di soccorso, guidate da personale altamente specializzato, hanno condotto un’approfondita ispezione delle aree coinvolte, utilizzando strumentazione avanzata per valutare la natura e l’estensione della fuga di refrigerante e per escludere la presenza di ulteriori pericoli.

L’analisi ha confermato l’origine del fumo come derivante dal composto refrigerante, escludendo la presenza di incendi o altre cause di allarme.

Nonostante la situazione di potenziale pericolo, la rapidità e la competenza dell’intervento dei vigili del fuoco, unitamente all’efficienza dei sistemi di sicurezza del museo, hanno permesso di scongiurare l’evacuazione dei visitatori presenti.

Fortunatamente, non si sono verificate persone coinvolte o ferite, sottolineando l’importanza di protocolli di sicurezza ben definiti e di una risposta tempestiva.

L’episodio, sebbene di breve durata, ha rappresentato un utile banco di prova per la verifica dell’efficacia dei piani di emergenza e per la sensibilizzazione del personale del museo, ribadendo l’impegno costante nella tutela della sicurezza di visitatori e dipendenti in un contesto culturale di tale rilevanza.

Il museo, dopo la verifica della completa sicurezza degli ambienti, ha ripreso le normali attività.