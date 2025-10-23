Furti di lusso a Milano: arrestati due sospetti, indagini in corso.

L’escalation di furti di orologi di lusso a Milano, che affliggono da tempo la città, ha visto un nuovo sviluppo con l’arresto di due individui sospettati di aver derubato un turista americano.

L’episodio, verificatosi il 4 settembre, ha visto la vittima, un sessantaquattrenne proveniente dagli Stati Uniti, privata di un prestigioso orologio Patek Philippe, un oggetto di inestimabile valore stimato in 125.000 euro.

L’azione criminale si è consumata in via Fara, in prossimità del luogo di alloggio del turista, e si inserisce in un quadro più ampio di microcriminalità organizzata che mira a colpire persone vulnerabili, spesso turisti, attratti dalla vivacità e dal benessere economico della metropoli lombarda.

Le indagini, condotte dal Nucleo Investigativo dei Carabinieri, hanno portato all’identificazione dei due presunti responsabili: un cittadino algerino di vent’anni e un belga trentunenne.

La svolta decisiva è stata resa possibile dalla perdita, durante la fuga, di uno smartphone da parte del primo sospettato.

Questo elemento materiale, recuperato e analizzato, ha fornito elementi cruciali per ricostruire la dinamica del furto e identificare gli autori.

L’arresto di questi due individui non è un evento isolato.

Già in precedenza, il 4 settembre, un cittadino algerino di ventotto anni era stato fermato in relazione a una rapina commessa il 13 giugno nei confronti di un imprenditore sessantacinquenne.

Anche in questo caso, il bottino era un orologio Patek Philippe, valutato in 100.000 euro.

L’episodio precedente aveva evidenziato l’utilizzo di tecniche di pedinamento, in questo caso con l’impiego di monopattini elettrici, per monitorare le abitudini della vittima e pianificare l’azione.

Questi casi consecutivi sollevano interrogativi sulle modalità operative delle organizzazioni criminali attive a Milano, suggerendo un potenziale legame tra i furti e un’attenta pianificazione basata sullo studio delle vittime e la conoscenza del territorio.

La frequenza degli episodi e il valore elevato dei beni sottratti indicano una professionalità e una capacità di adattamento che richiedono una risposta investigativa sempre più sofisticata e coordinata, sia a livello locale che internazionale.

Si pone, quindi, la necessità di rafforzare la presenza delle forze dell’ordine in aree sensibili, migliorare i sistemi di sorveglianza e intensificare la cooperazione tra le diverse agenzie di polizia per contrastare efficacemente questo fenomeno e garantire la sicurezza dei cittadini e dei visitatori.