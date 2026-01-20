Furti di trattori in Cremona: scoperta un’organizzazione criminale

L’estate 2024 ha visto la campagna cremonese teatro di una serie di furti di trattori particolarmente audaci e metodici, che hanno destato l’allarme nelle comunità agricole di Castelleone, Madignano, Montodine, Moscazzano, Agnadello e Ricengo.

- PUBBLICITA -

Dopo un’intensa attività di investigazione, durata diversi mesi e basata sull’analisi scrupolosa delle riprese video acquisite dalle telecamere di sorveglianza sparse nei paesi colpiti, i Carabinieri di Crema hanno portato alla luce un’organizzazione criminale specializzata nel saccheggio di macchinari agricoli.

Al centro dell’indagine si trovano tre individui, di 23, 27 e 36 anni, gravati da precedenti penali specifici, ritenuti responsabili di una serie di furti aggravati commessi in compartecipazione.

L’eleganza criminale dei colpi risiede nella loro ripetitività: attuati nella copertura della notte, i raid presentavano una precisa strategia operativa.

Le targhe dei mezzi utilizzati venivano sistematicamente rimosse per eludere le identificazioni, mentre la fuga veniva condotta con rapidità, mirata a evitare inseguimenti.

Una volta sottratti alle aziende agricole, i trattori venivano temporaneamente occultati in abitazioni isolate, spesso tettoie o casolari abbandonati, in attesa di essere immessi nel mercato nero, un circuito criminale opaco e difficile da tracciare.

Il danno economico complessivo, quantificato in 250.000 euro, testimonia la portata di questa attività illecita.

Nonostante il recupero di tre trattori rubati, le indagini tuttora in corso suggeriscono che l’organizzazione criminale possa essere molto più ampia e ramificata, coinvolgendo ulteriori complici e possibili finanziatori.

Le ipotesi investigative si estendono alla possibilità che i furti siano stati molto più numerosi di quelli finora documentati, estendendosi potenzialmente ad altre aree del nord Italia, indicando una strategia pianificata a livello regionale.

L’attività di indagine si concentra ora sull’identificazione di questi presunti collaboratori e sull’individuazione delle rotte commerciali attraverso le quali i trattori rubati venivano destinati a essere venduti, con l’obiettivo di smantellare completamente la rete criminale e prevenire ulteriori episodi di questo genere, che colpiscono duramente il tessuto economico e sociale delle comunità rurali.