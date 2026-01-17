Furto a Milano, svaligiata la stanza di Füllkrug: bottino da 500.000€

Nella quiete notturna di Milano, un’azione criminale ha violato la temporanea dimora di Nicolas Füllkrug, attaccante tedesco del Milan, situata in un albergo di via Masaccio.

L’evento, scoperto questa mattina dal calciatore al suo rientro in camera, ha scosso la tranquillità della zona e ha immediatamente mobilitato le forze dell’ordine.

L’intrusione, presumibilmente avvenuta durante la notte, ha visto i malvivoli costringere la cassaforte dell’alloggio, depredandola di un bottino di ingenti proporzioni: orologi di lusso e preziosi gioielli per un valore stimato di circa cinquecentomila euro.

La cifra, significativa, sottolinea la pianificazione e la professionalità degli autori del furto, suggerendo una conoscenza preliminare delle abitudini e della routine del calciatore.

Sul luogo del crimine sono intervenuti prontamente la Volante della polizia e un’unità della Scientifica della Questura di Milano.

Gli investigatori stanno ora raccogliendo tracce e analizzando la scena per ricostruire l’esatta dinamica dell’evento, identificando possibili punti di accesso e cercando indizi che possano portare all’identificazione dei responsabili.

L’importanza del ruolo della Scientifica risiede nella sua capacità di rilevare impronte, tracce biologiche e altre micro-prove spesso invisibili a occhio nudo, fondamentali per la ricostruzione dettagliata degli eventi e per collegare i sospettati al crimine.

Questo episodio solleva interrogativi sulla sicurezza degli atleti che alloggiano temporaneamente in città, soprattutto in periodi di intensa attività sportiva e mediatica.

La notorietà di Füllkrug, sebbene possa averlo reso un bersaglio appetibile, potrebbe anche aver contribuito a rendere il furto più audace e premeditato.

La polizia sta valutando se si tratti di un caso isolato o parte di una più ampia strategia criminale mirata a profili di alto profilo.

L’accaduto non solo rappresenta una perdita economica significativa per il calciatore, ma incide anche sul suo benessere psicologico e sulla sua capacità di concentrarsi sulla sua attività sportiva.

Il Milan, consapevole della situazione, si è attivato per fornire supporto al giocatore e garantire la sua sicurezza, rafforzando le misure di protezione per tutti i membri della squadra.

L’indagine è in corso e si preannuncia complessa, richiedendo un’analisi approfondita di telecamere di sorveglianza, testimonianze e potenziali collegamenti con altre attività criminali nella zona.