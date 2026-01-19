Furto al Melia Milano: Scomparsi gioielli per 500.000 euro

Un’ombra di sospetto e di preoccupazione si è abbattuta sull’Hotel Melia di Milano, in via Masaccio, a seguito di una denuncia inaspettata: il calciatore del Milan, Niclas Füllkrug, ha segnalato un furto di ingente valore, stimato in circa cinquecentomila euro.

La vicenda, che coinvolge anche la moglie del giocatore, solleva interrogativi sulla sicurezza e sulla gestione di una struttura alberghiera di prestigio.

L’episodio, che ha scosso la routine dell’hotel, ruota attorno alla sparizione di preziosi gioielli e orologi di lusso, proprietà del centravanti tedesco e della sua consorte.

La suite, luogo di permanenza del giocatore durante il suo soggiorno milanese, non presenta segni di effrazione, dettaglio che complica le indagini e suggerisce l’ipotesi di un accesso non violento, forse interno.

Füllkrug ha riferito di aver prelevato un orologio dalla cassaforte mercoledì mattina, senza notare alcuna anomalia.

La scoperta del furto è avvenuta solo venerdì sera, al rientro della squadra dal match contro il Como, un lasso di tempo cruciale per le investigazioni, durante il quale i ladri hanno operato indisturbati.

Le autorità, prontamente intervenute, hanno avviato un’indagine meticolosa, focalizzata sull’analisi dei flussi video delle telecamere di sicurezza interne all’hotel.

Oltre alla revisione dei filmati, gli inquirenti stanno esaminando i registri di presenza e i turni di lavoro del personale, sia dipendenti diretti che collaboratori esterni, al fine di individuare eventuali anomalie o comportamenti sospetti.

Si sta valutando attentamente l’accesso alle informazioni e alle procedure di sicurezza interne, cercando di ricostruire la sequenza degli eventi e di individuare possibili falle nel sistema.

L’assenza di segni di effrazione e il tempo trascorso tra il prelievo dell’orologio e la scoperta del furto suggeriscono un accesso “interno”, richiedendo un’analisi approfondita delle dinamiche interne all’hotel e delle possibili responsabilità del personale.

L’indagine si propone di escludere qualsiasi pista, dalla possibile disattenzione di un dipendente alla possibile complicità interna, senza tralasciare la possibilità di un errore umano o di una falla nella sicurezza.

Il caso solleva questioni rilevanti sulla responsabilità della struttura alberghiera nella tutela dei beni dei propri ospiti e sulla necessità di rafforzare i protocolli di sicurezza, soprattutto in contesti di elevata affluenza e di presenza di personalità di rilievo.